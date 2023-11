L'acte de décès de Matthew Perry a été rendu public

Le certificat de décès de Matthew Perry a été publié.

Selon le document du département de la santé publique du comté de Los Angeles, la cause officielle du décès de Matthew est restée « différée ». Les autorités ont déclaré à NBC News le mois dernier qu’une autopsie du corps de l’acteur n’était pas concluante et qu'elle restaient dans l’attente d’un rapport toxicologique.

L'acte de décès obtenu par E! News indique que l'acteur de Friends est décédé le 28 octobre (23) à 16h17, à son domicile de Los Angeles. Il a été retrouvé mort dans son jacuzzi ce jour-là.

Un porte-parole des pompiers avait déclaré à E! News que les secouristes avaient trouvé un « homme adulte inconscient dans un jacuzzi » après avoir reçu un appel. « Une tierce personne a placé la tête de l'homme hors de l'eau et l'a amené au bord, puis les pompiers l'ont retiré de l'eau à leur arrivée, a expliqué Erik Scott, le capitaine des pompiers de Los Angeles. Malheureusement, une évaluation médicale rapide a révélé que l’homme était décédé avant l’arrivée des premiers intervenants. »

Matthew Perry a été enterré au Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles. Ses funérailles et son inhumation privées ont eu lieu le 3 novembre en présence de ses proches et des acteurs de Friends, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Lisa Kudrow.