Le troisième lien doit être inclus dans l’étude de la Caisse de dépôt, estime Gilles Lehouillier

Gilles Lehouillier estime que le mandat que le gouvernement Legault a accordé à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CQDP) pour déterminer le meilleur réseau de transport structurant pour Québec doit absolument inclure l’étude d’un troisième lien entre les deux rives.

C’est ce que le maire de Lévis a soutenu, vendredi, en entrevue avec Le Journal.

«C’est l’occasion rêvée de regarder le lien autoroutier et le réseau de transport structurant comme un tout global. Il y a toujours eu un consensus dans la population comme quoi si on travaille sur les deux projets, la population est d’accord à 70%. La réflexion doit être globale et inclusive pour toute la région métropolitaine», a-t-il affirmé.

Consensus métropolitain

Sans s’épancher sur le mandat accordé à la CQDP et sur le risque de brèche dans le principe de l’autonomie municipale, M. Lehouillier a toutefois répété son désir de voir la gestion des grands projets de transport au Québec réformée selon le modèle français.

Concrètement, «un consensus solide» doit d’abord se dégager des différentes communautés métropolitaines qui doivent imaginer et coordonner ces projets. Le financement par l’État arriverait par la suite. «On devrait revoir notre façon de travailler sur les grands projets», a-t-il appelé de ses vœux.

La lettre du mandat gouvernemental à la CDPQ n’a pas encore été rendue publique. Mercredi soir, les ministres Geneviève Guilbault et Jonatan Julien ont beaucoup insisté sur le réseau structurant de la ville de Québec. Mais selon nos informations, la réflexion de la Caisse devra comprendre l’interconnexion avec la rive sud de Québec.