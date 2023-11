Un touche particulière pour l’allocution en hommage à Pierre Lacroix

Le discours d’intronisation en hommage à Pierre Lacroix aura une touche particulière, lundi soir, à Toronto. Son petit-fils Max a demandé à sa famille s’il pouvait prononcer l’allocution. Il en avait fait autant aux funérailles de son grand-père, avec qui il entretenait une profonde amitié.

Max est gardien de but du Grit du Colorado, de la North American Hockey League. L’an prochain, il retournera à Boston, ville qu’il connaît bien, où il défendra les couleurs des Terriers de l’Université de Boston. Il célébrera ses 20 ans le 13 décembre, qui coïncidera avec le troisième anniversaire du décès de son grand-père.

Les membres de sa famille le décrivent comme un jeune homme qui a beaucoup d’entregent et qui a le verbe facile.

«Il est vif d’esprit, il ne craint pas les réflecteurs, dit son père, Éric, avec une fierté légitime.

«Nous sommes allés deux fois au Tournoi international pee-wee de Québec. Mon père était directeur général de l’équipe, et moi, l’entraîneur. Mon père était le meilleur ami de Max.»

Max possède un bon potentiel comme gardien de but, aux dires d’Éric, mais c’est le temps qui dira s’il peut jouer dans les rangs professionnels.

Pour le moment, les études passent en premier lieu. Son père, sa grand-mère et son oncle Martin sont fiers de dire qu’il est un étudiant brillant.

Éric et sa conjointe, Jill, sont aussi parents d’une fille prénommée Mia, qui est âgée de 17 ans. Le cadet, Ty, a 14 ans.

Grand fan de Lane Hutson

L’an prochain, Max aura peut-être l’occasion d’avoir comme coéquipier le défenseur Lane Hutson, ce défenseur repêché par le Canadien au deuxième tour du repêchage l’an dernier.

«Lui, je l’aime! s’exclame Éric Lacroix.

«Je l’ai vu jouer, il contrôle le jeu. Il a grossi un peu cette année, mais pour son bien, il devrait jouer une troisième année à l’université l’an prochain.»

Selon les données fournies par le Canadien, Hutson faisait cinq pieds 10 pouces et 160 livres à son camp de développement qui s’est tenu en juillet dernier. L’année dernière, on le disait à cinq pieds neuf pouces et 148 livres.

Son frère aîné, Quinn, qui en est aussi à sa deuxième année avec l’Université de Boston, mesure cinq pieds 11 pouces et pèse 176 livres. Âgé de 20 ans, il n’a pas été repêché.

«Mais on dit que le troisième garçon de la famille [Cole] est encore meilleur», ajoute Éric Lacroix.

Et il y a le petit dernier, Lars, âgé de 14 ans, qui joue avec l’équipe des moins de 15 ans de l’État de l’Illinois.

Pas mal, la fratrie Hutson!