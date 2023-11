«L’envoûtement de Noël»

Photo fournie par la Parade des jouets

C’est sous ce thème (titre) que la 22e Parade des jouets Promutuel prendra d’assaut les rues de Charlesbourg et de Québec demain, samedi, dès 14 h 30. Le traditionnel défilé comptera plus de 325 figurants et comédiens ainsi que trois chars allégoriques de plus, soit 15 cette année. Comme l’an passé, le défilé prendra son départ au coin de la 52e Rue et de la 1re Avenue à Charlesbourg à 14 h 30 pour déambuler sur la 1re Avenue, avant d’emprunter les rues Boisclerc et Wilfrid-Hamel afin de se démembrer à place Jean-Béliveau. La formule VIP en estrades est de retour. Vous pourrez attendre (en réservant vos places) l’arrivée du défilé en profitant des animations et des food trucks. Une collecte de jouets sera aussi effectuée, en collaboration avec La Joujouthèque Basse-Ville, jouets (neufs ou usagés) qui seront remis aux enfants dans le besoin de la région. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : Mathieu Allison, directeur général Promutuel Assurance Portneuf-Champlain, Anne-Marie Comtois, coordonnatrice pédagogique de la Joujouthèque, et Mireille Tremblay, productrice. À l’avant, Taina Lavoie, porte-parole de la Parade 2023, et le père Noël, sans compter les autres personnages.

Royaume de la tarte

Photo fournie par Convivio

Comme le rapportait mon collègue Jean-François Racine le 1er novembre dernier dans Le Journal, Convivio - Coopérative s’est porté acquéreur du Royaume de la tarte, une entreprise historique du quartier Saint-Sauveur achetée en 2018 par la femme d’affaires Marie-Pierre Simard. La clientèle ne devrait pas y voir de changement puisque Convivio conservera les mêmes recettes, la même adresse et les mêmes horaires d’ouverture de son lieu de vente. Voici la photo de famille des nouveaux et anciens propriétaires. De gauche à droite : Yanic Drouin, directeur général de Convivio - Coopérative, l’équipe du Royaume de la tarte : Rémi Paquet, directeur adjoint, et Marie-Pierre Simard, ancienne propriétaire.

Passeport de rêve

Photo fournie par OES

Le lancement du 5e tirage Passeport de rêve Air Canada au profit d’Opération Enfant Soleil (OES) s’est effectué récemment. Le grand prix cette année est un crédit voyage de 115 000 $ ou bien la somme de 25 000 $ en argent. Seize prix secondaires gracieusement offerts par les partenaires du tirage feront également l’objet d’un tirage les 26 mars 2024. Les billets sont en vente au coût de 10 $ dès maintenant à l’adresse suivante : passeportdereve.ca ou encore auprès du réseau de vente officiel, chez Brick, Flordeco, Tuango, Walmart et Womance. Les sommes amassées grâce à des initiatives comme le tirage Passeport de rêve permettent d’offrir les meilleurs soins possibles aux enfants du Québec comme Milo Leblanc-Morin, Enfant Soleil ambassadeur du tirage qui est atteint d’une maladie neuromusculaire d’origine génétique encore indéterminée qui a créé chez lui des retards de développement et des difficultés d’alimentation. Milo pose en compagnie d’Anick Dumontet, ambassadrice du tirage.

Pour la 10e fois !

Photo fournie par Claude Maheux

C’est le dimanche 17 décembre que se tiendra le 10e Archidon, présenté par Archibald Microbrasserie. En plus de donner lieu à un moment festif et empreint de générosité, un repas traditionnel des Fêtes sera offert à près de 250 personnes en situation de vulnérabilité qui fréquentent le refuge de Lauberivière à Québec. En continuité avec les éditions précédentes, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) agit encore une fois cette année à titre de partenaire de l’évènement. Des autobus du RTC seront déployés pour les invités, qui seront conduits au restaurant Archibald de Sainte-Foy (photo). À leur retour, des sacs cadeaux remplis de nécessités et de petits plaisirs leur seront remis. Par ailleurs, tout au long du mois de novembre, à l’achat d’un burger dans un restaurant Archibald de Québec, de Trois-Rivières ou de Blainville, 1 $ sera remis à divers organismes œuvrant dans ces régions. Les succursales Archibald, de la région de Québec, soutiendront Lauberivière qui accueille les personnes en situation de vulnérabilité et qui célèbre ses 40 ans cette année.

Anniversaires

Photo fournie par Getty Images via AFP

Jon Rahm (photo), professionnel espagnol de la PGA (golf) classé numéro 1 mondial, vainqueur du Masters 2023, 29 ans... Yanik Guillemette, président et fondateur de Outgo.com, 41 ans... Eddie Irvine, ex-pilote de Formule 1, 58 ans... Larry Parish, joueur de baseball américain (1974-88) avec les Expos de 1974 à 1981, 70 ans... Jenny Rock, chanteuse (Douliou Douliou St-Tropez) 77 ans.

Disparus

Photo tirée du site IMDB

Le 10 novembre 2022 : Alan Park (photo), 70 ans, comédien et satiriste politique canadien surtout connu pour ses apparitions dans la série télévisée (CBC) Royal Canadian Air Farce... 2020 :

Gilbert Rousseau, 71 ans, pionnier québécois dans le monde de la vente d’équipement de hockey et fondateur de l’enseigne Sports Rousseau... 2015 : Helmut Schmidt, 96 ans, chancelier de la République fédérale d’Allemagne de 1974 à 1982... 2015 : Allen Toussaint, 77 ans, musicien et compositeur légendaire de la Nouvelle-Orléans (Lady Marmalade)... 2014 : Jacques Bertrand, 61 ans, ex- animateur radio (Macadam tribus) qui aura passé plus de 32 ans à Radio-Canada... 2014 : Orlando Thomas, 42 ans, ex-demi de sûreté des Vikings du Minnesota (NFL)... 2006 : Jack Palance, 87 ans, acteur américain d’origine ukrainienne... 1992 : Chuck Connors, 71 ans, acteur, qui a déjà porté les couleurs des Royaux de Montréal... 1985 : Pelle Lindberg, 26 ans, gardien de but suédois des Flyers de Philadelphie... 1912 : Louis Cyr, 49 ans, l’homme le plus fort de tous les temps selon ses admirateurs.