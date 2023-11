Les gagnants des prix Fidéides dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec a dévoilé les entreprises gagnantes des prix Fidéides 2023, dont la remise a eu lieu le 2 novembre dernier, au Manège militaire des Voltigeurs de Québec. Ces prix récompensant le succès en affaires des entreprises de la grande région de la Capitale-Nationale célèbrent cette année leur 40e anniversaire. Depuis leur création en 1983, 3 200 finalistes ont été sélectionnés et 800 entreprises de chez nous ont reçu cette haute distinction synonyme de réussite, de passion, de vision et d’ambition. Plus de 700 invités étaient réunis à l’occasion de cette édition historique.

Félicitations à InnovMetric (Moyenne-grande entreprise, Prix rayonnement hors Québec, Haute technologie), Charlotte et Charlie (Petite entreprise, Commerce de détail et e-commerce), CHU de Québec– Université Laval (Saine gouvernance), Élaine Côté (Moisson Québec, Leadership au féminin), Empire 47 (Événement ou attraction touristique), Fou d’la bouffe inc. (Jeune entreprise), La Compagnie St-Charles (Conscience d'affaires), LG2 (Entreprise de services), Logisphère (RH - Meilleures pratiques), Lü - Aire de jeu interactive (Manufacturier innovant), Musée de la civilisation (Prix industrie touristique de l'année), Newtec électricité inc. (Contribution en construction), Niki Delisle, Ascenseurs Maxi inc. (Entrepreneur visionnaire), Services FTP (Entreprise collective), Théâtre jeunesse Les Gros Becs (Entreprise culturelle) et Vigi Services juridiques inc. (Micro-entreprise et travailleur autonome).

►Pour en savoir plus sur les lauréats 2023, visitez le cciquebec.ca.