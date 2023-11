L’implication de la Caisse de dépôt accueillie avec scepticisme par deux expertes

Deux expertes en mobilité accueillent avec un certain scepticisme l’implication de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a été chargée par le gouvernement du Québec de déterminer, en six mois, le réseau structurant le plus optimal pour la Ville de Québec.

«La Caisse est un gestionnaire de grand projet, mais pas un organisme de planification des transports! Elle vise le profit, la rentabilité. Ce n’est pas du tout le même objectif que le projet entrepris par la Ville de Québec», a soutenu Marie-Hélène Vandersmissen, vice-doyenne aux études à la faculté de géographie de l’Université Laval.

Pour appuyer ses propos, cette dernière a donné l’exemple du Réseau express métropolitain (REM) à Montréal.

«La CDPQ – et sa filiale la CDPQ Infra – ont développé le REM, mais au départ, sans aucun arrimage avec le métro ou les réseaux de transport en place et sans beaucoup de consultation avec les sociétés de transport concernées, a-t-elle rappelé. Depuis, le REM est connecté à une seule station de métro (!) et à une autre en construction. Donc, ce n’est pas du tout un service de transport qui s’arrime au réseau existant.»

Deuxième meilleur choix

Pour Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée à l’École nationale d’administration publique, la CDPQ n’est «probablement pas» la meilleure entité de planification.

«Elle n’a pas l’habitude de prendre en considération le tissu urbain existant et ne s’intéresse pas à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Elle ne consulte pas la population. Ses décisions sont prises au regard du rendement. Et son expertise en matière de réalisation est confinée à une seule technologie, le train léger automatisé», a-t-elle énuméré.

Cela dit, «en l’absence d’une agence régionale ou provinciale spécialisée en planification et en réalisation, il s’agit du deuxième meilleur choix», a ajouté l’experte.

Un métro orienté vers les banlieues?

Se basant sur le modèle d’affaires «unique» de la CDPQ pour le REM, Marco Chitti, chercheur aux universités McGill et de New York, a rappelé que «plus de distance est parcoure par les usagers, le plus la Caisse est compensée».

Selon lui, «si le modèle d’affaires de la CDPQ Infra reste le même [...], on aura probablement un projet [à Québec] qui s’oriente vers les banlieues [métro/train régional], avec une vitesse commerciale élevée et des coûts d’exploitation par passager et par kilomètre faibles [pas un tramway urbain], qui réutilise des corridors existants et minimise les portions en tunnel».

Ce qu’elles ont dit au sujet de l’abandon du plan B de tramway à 8,4 G$ du maire Marchand

«Je trouve déplorable le fait que le gouvernement arrête un projet qui a débuté il y a 5 ans. Cela dit, il y a encore un peu d’espoir puisque le gouvernement semble déterminé à doter la Ville de Québec d’un réseau de transport structurant», Marie-Hélène Vandersmissen.

«Face à l’augmentation des coûts, au déclin de l’acceptabilité sociale et à la performance discutable en matière environnementale du projet de tramway, le gouvernement du Québec prend, selon moi, une sage décision en n’autorisant pas le projet [tel quel] et en respectant ainsi son engagement de ne pas [le] réaliser à tout prix», Fanny Tremblay-Racicot.