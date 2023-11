LNH: le déclic s’est-il fait jeudi chez Connor Bedard?

Après un match plutôt fade, la recrue Connor Bedard a rebondi en livrant sa meilleure performance en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi, et peut-être qu’elle constituera le moment déterminant d’une suite qui s’annonce productive.

Le premier choix au plus récent repêchage amateur a récolté deux buts et autant de mentions d’aide dans une victoire de 5 à 3 contre le Lightning de Tampa Bay. À 18 ans et 115 jours, il est le troisième joueur le plus jeune de l’histoire du circuit Bettman à totaliser quatre points au cours d’une rencontre.

Celui ayant été blanchi et maintenu un différentiel de -3 dans le revers de 4 à 2 aux mains des Devils du New Jersey, dimanche, a montré pourquoi plusieurs le voient comme un talent rarissime. Notamment, il a facilement déjoué le gardien Jonas Johansson en fin de première période sur une descente à deux contre un pour inscrire le filet décisif.

Aux yeux de son entraîneur-chef Luke Richardson, le meilleur est à venir pour l’attaquant revendiquant sept buts et quatre mentions d’aide cette saison.

«Il est ici pour une douzaine de parties maintenant et il commence réellement à comprendre. Il utilise ses habiletés au meilleur de ses capacités. Là, cela a rapporté pour lui et pour nous», a commenté le pilote, tel que rapporté par le quotidien «Chicago Sun-Times».

«C’est le genre de gars qui ne sera jamais satisfait, donc nous aimons cette attitude ici. Nous le laisserons progresser.»

Plusieurs autres points à venir

La mauvaise nouvelle pour les adversaires des Hawks, c’est que Bedard s’attend à beaucoup mieux. Habitué à accumuler sans arrêt les points dans les rangs juniors, il doit se résigner à vivre parfois des soirées stériles comme celle de dimanche. Néanmoins, en emmagasinant l’expérience, ces matchs peu satisfaisants seront de moins en moins nombreux au fil des mois.

«On dirait qu’il y a des rencontres dans lesquelles je pouvais créer encore plus que cela et j’ai fini avec zéro point. Vous ne savez jamais, c’est juste de persévérer. À certains moments, ça se passe ainsi. Pour ces points [de jeudi], je crois que les gars ont réalisé de belles manœuvres et que j’en ai obtenu les fruits. C’est agréable de renouer avec la feuille de pointage, mais il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu», a-t-il admis.

Bedard disputera sa prochaine partie face aux Panthers en Floride, dimanche.