Marion Cotillard s’excuse de ne pas être «parfaite» en prenant l’avion tout en militant pour l’écologie

Pas toujours facile d’appliquer ses convictions écolos.

Marion Cotillard, invitée de l’émission C à vous jeudi (le 9 novembre 2023) pour la promotion de son nouveau film Little Girl Blue, a été questionnée au sujet de son engagement pour l’environnement. L’actrice avait notamment critiqué l’attitude du footballeur Kylian Mbappé et de Christophe Galtier, entraîneur du PSG, qui avaient ironisé sur l’idée de se déplacer en train pour les prochaines rencontres de l’équipe.

Mais le «train» de vie de l’actrice ne va pas forcément avec ses bonnes intentions, ce que les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt. La star de La Môme a donc remis les pendules à l’heure.

«Moi, je ne suis pas parfaite. J’ai une partie de ma famille qui habite en Californie, et donc, j’ai décidé de ne pas arrêter d’aller les voir, ou qu’ils viennent me voir!» a-t-elle déclaré. «Au lieu de juger, on peut juste partager des choses, des solutions, des idées, qui font que c’est un tout petit peu plus positif que de montrer du doigt en disant: “Tu fais mal.”»

À voir aussi :