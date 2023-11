NFL : Des nouvelles de Justin Jefferson

Les Vikings du Minnesota ont annoncé vendredi que le receveur de passes Justin Jefferson est un cas incertain en vue du match de dimanche contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Le joueur-vedette est sur le carreau depuis la cinquième semaine d’activités, et ce, en raison d’une blessure aux ischiojambiers. Il a donc raté les quatre derniers matchs des siens.

Ceux qui ont repêché Jefferson très tôt dans leur ligue de Fantasy Football devront probablement encore attendre un peu avant de le réintégrer dans leur formation.

Mercredi dernier, quand les Vikings ont ouvert la fenêtre de 21 jours pour un retour à l’entraînement de leur footballeur, l’entraîneur-chef Kevin O’Connell avait dit que «ce serait un peu agressif» de faire jouer le receveur contre les Saints.

«C’est une blessure difficile, car elle persiste, a déclaré Jefferson jeudi. Ils me veulent à 100% et c’est ce que je veux aussi. Je ne veux pas y aller à 80% ou 90% et prendre la chance de me blesser à nouveau.

Depuis son arrivée dans la NFL, l’athlète de 24 ans domine le circuit pour les verges sur réception avec 5396. Il a aussi inscrit 28 touchés en 55 matchs.

Getty Images via AFP

Revoilà Deebo Samuel

Chez les 49ers de San Francisco, le receveur de passes Deebo Samuel sera de l’affrontement de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN.

Blessé à une épaule, le footballeur de 27 ans a été contraint de rater les deux dernières rencontres du club californien.

Les 49ers espéreront que le retour de Samuel les aidera à sortir de leur torpeur. L’équipe de la section Ouest de la Nationale a perdu ses trois derniers et a une fiche de 5-3.

En six parties jusqu’à maintenant en 2023, Samuel a attrapé 20 des 32 passes envoyées dans sa direction pour 302 verges et un touché. Il a aussi amassé 95 verges et un majeur sur des courses.