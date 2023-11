Nos prédictions pour la semaine 10 dans la NFL: bienvenue dans la division de la mort!

À la Coupe du monde de soccer, on parle d’un groupe de la mort quand un pays se retrouve coincé dans la même poule que d’autres grandes puissances. Dans la NFL, cette version revient clairement à la division Nord de la conférence américaine, dont les quatre équipes seraient des éliminatoires si le tournoi débutait aujourd’hui.

Les Ravens (7-2), Bengals (5-3), Browns (5-3) et Steelers (5-3) montrent non seulement des dossiers gagnants, mais les quatre rivaux sont tous au moins deux matchs au-dessus de ,500. Depuis le réalignement des divisions à quatre clubs en 2002, c’est une situation qui ne s’est jamais produite aussi tard dans la saison, à la semaine 10.

À ce jour d’ailleurs, il n’est jamais arrivé que les quatre équipes d’une même division se retrouvent en éliminatoires. Comme quoi ce qui se passe actuellement avec la division Nord est exceptionnel.

Dans le format actuel, sept équipes obtiennent leur billet dans chaque conférence. Ce qui veut dire que les Chiefs, Dolphins, Jaguars et les quatre représentants du Nord seraient de la partie en date d’aujourd’hui dans la conférence américaine.

Compte tenu de ce contexte rarissime, il y a fort à parier que le portrait va changer, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de la division la plus compétitive du football.

Guerre de tranchées

Les meneurs actuels, les Ravens, semblent en voiture cette saison si la guigne des blessures qui frappe à chaque saison peut bien leur laisser une année de répit.

Les yeux sont tournés vers Lamar Jackson, mais le quart-arrière est loin d’être l’unique responsable des succès de l’équipe. L’attaque est sixième dans la ligue pour le nombre de points par match (26,6) et le jeu au sol loge au premier rang.

La défense accorde cette saison des touchés sur seulement 8,7% des possessions des adversaires. Selon TruMediaSports, une seule défense dans l’histoire de la ligue a fait mieux, soit la défense mythique de ces mêmes Ravens, en 2000.

Incidemment, leurs rivaux du week-end seront nuls autres que les Browns, qui sont loin d’être en reste sur le plan défensif par rapport aux Ravens.

Leur unité défensive est effectivement au premier rang pour les verges par match (234,8), les verges par la passe (145), le pourcentage de sacs du quart (11,5% des jeux), les premiers jeux (12) et le taux de succès en troisièmes essais (25,9%).

C’est du gros, gros boulot, mais il faudra voir si l’attaque pourra soutenir le rythme avec l’énigmatique Deshaun Watson.

De leur côté, les Bengals se relèvent admirablement bien d’un début de saison pénible et bénéficient du meilleur quart-arrière du quatuor en Joe Burrow. Leur alignement n’affiche pas de failles majeures.

Ils partent cependant avec deux prises pour décrocher le titre de division en raison de défaites coûteuses en début de parcours face aux Browns et Ravens. Aussi, tous les adversaires à leur calendrier d’ici la fin de la saison, outre les Colts et Texans, auraient actuellement une place en éliminatoires.

Le grand mystère

Getty Images via AFP

Quant aux Steelers, il s’agit, sans la moindre exagération, du plus grand mystère de la NFL.

Selon Elias Sports Bureau, ils sont la 34e équipe de l’histoire à avoir gagné moins de verges que chacun de leurs adversaires dans les huit premiers matchs d’une saison. De ce nombre, ils sont les seuls et uniques à présenter malgré tout un dossier gagnant dans ce contexte.

Au total, leurs rivaux ont gagné 790 verges de plus qu’eux et surtout, ont inscrit 30 points de plus. Difficile de croire que cette équipe a gagné cinq matchs même si elle se classe 31e à l’attaque et 30e en défense!

Les Steelers ont le don d’être opportunistes, eux qui ont provoqué 16 revirements, le troisième plus haut total de la ligue. Ils ont aussi le don de remporter les matchs serrés, avec l’entraîneur-chef Mike Tomlin qui montre une fiche de 94-59-2 dans les duels décidés par une possession. Fascinant!

Aussi bien préparer le popcorn, la lutte dans la division Nord s’annonce sanguinolente.

SEMAINE 10

JEUDI

MON CHOIX

Caroline à Chicago BEARS

DIMANCHE

MES CHOIX

Indianapolis à Nouvelle-Angleterre (à Francfort) (9 h 30) PATRIOTS

Cleveland à Baltimore (13 h) RAVENS

Houston à Cincinnati (13 h) BENGALS

San Francisco à Jacksonville (13 h) 49ERS

La Nouvelle-Orléans au Minnesota (13 h) VIKINGS

Green Bay à Pittsburgh (13 h) STEELERS

Tennessee à Tampa Bay (13 h) TITANS

Atlanta en Arizona (16 h 05) FALCONS

Detroit à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

NY Giants à Dallas (16 h 25) COWBOYS

Washington à Seattle (16 h 25) SEAHAWKS

NY Jets à Las Vegas (20 h 20) RAIDERS

LUNDI

MON CHOIX

Denver à Buffalo (20h15) BILLS

*Équipes en congé: Dolphins, Chiefs, Eagles, Rams

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 10 en 14 (71,4%)

TOTAL CETTE SAISON: 89 en 136 (65,4%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Colts d’Indianapolis (4-5) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-7)

DIFFICILE DE S’ACCROCHER

Getty Images via AFP

Est-ce un élan nostalgique? Est-ce que le poids des années a fait en sorte qu’il est devenu ancré dans mon cerveau qu’il ne faut jamais douter de Bill Belichick? Difficile à dire, mais toujours est-il que malgré les frasques actuelles des Patriots, il est toujours difficile de miser contre eux. C’est peut-être parce que le duel a lieu en Allemagne et que Belichick est invaincu outre-mer (3-0). À moins que ce soit en raison du manque de confiance total en Gardner Minshew, qui découvrira Belichick. J’essaie les Pats et après j’arrête, promis! Patriots par 2

Browns de Cleveland (5-3) vs Ravens de Baltimore (7-2)

CHOC DÉFENSIF

Getty Images via AFP

Il s’agit des deux meilleures défenses de la ligue qui sont en vedette. Les Browns sont premiers pour les verges accordées, suivis des Ravens, qui eux sont premiers pour les points accordés. Les Ravens ont en effet donné seulement neuf touchés offensifs en neuf matchs. Les Browns, contrairement au duel de la semaine 2, auront cette fois Deshaun Watson, mais leur quart-arrière n’a toujours pas gagné un duel de la division Nord sur la route (0-3). Ce sera âprement disputé, mais les Ravens sont plus complets. Ravens par 3

Texans de Houston (4-4) vs Bengals de Cincinnati (5-3)

DEUX QUARTS EN FEU

Getty Images via AFP

CJ Stroud a offert une prestation magistrale aux Texans la semaine dernière. Toutefois, difficile d’avoir davantage le feu au derrière que son vis-à-vis, Joe Burrow. Le pivot des Bengals a lancé 10 passes de touchés et complété 75% de ses passes à ses quatre derniers matchs. C’est à saliver quand on sait ce que la défense des Texans a donné à Baker Mayfield, qui n’arrive pas au huitième de la cheville de Burrow. Les Texans ne revendiquent que 17 sacs (dont 6 dans un match) et Burrow devrait donc avoir le temps d’opérer. Bengals par 9

49ers de San Francisco (5-3) vs Jaguars de Jacksonville (6-2)

TENDANCES OPPOSÉES

Getty Images via AFP

Les 49ers reviennent de congé après une séquence de trois revers. Les Jaguars reviennent aussi de congé, mais sur une séquence de cinq victoires. À part face aux Bills, aucune de ces victoires ne tombe toutefois au rayon des exploits. Les Niners espèrent renouer avec l’as bloqueur Trent Williams pour neutraliser l’ailier défensif Josh Allen. Le receveur Deebo Samuel devrait aussi offrir une cible qui manquait à Brock Purdy. Justement, les Jags sont 30e contre la passe (263,5 verges par match et n’ont pas battu les 49ers depuis 2005. 49ers par 6

Saints de La Nouvelle-Orléans (5-4) vs Vikings du Minnesota (5-4)

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI

Getty Images via AFP

Ce qui se passe avec les Vikings est impressionnant. Ils continuent de gagner sans Kirk Cousins ni Justin Jefferson. Avec quatre victoires de suite, ils sont en pleine course aux séries. Or voilà, les Saints ont retrouvé leurs moyens en attaque, ils ne donnent que 19 points par match et seulement 192 verges par la passe à chaque semaine. Tous les éléments sont là pour mettre la belle histoire sur pause, mais Josh Dobbs ne se transformera pas tout de suite en citrouille. Vikings par 1

Packers de Green Bay (3-5) vs Steelers de Pittsburgh (5-3)

BAS POINTAGE EN VUE

Getty Images via AFP

Les Steelers ont toujours le don d’être impliqués dans des matchs serrés au maximum, sauf les deux fois où ils ont été lessivés cet automne. Les Packers ne sont pas le genre d’équipe cette année qui marque assez de points pour lessiver autre chose que leurs vêtements sales. Ils protègent plutôt bien Jordan Love (18 sacs), ce qui devrait limiter, sans contenir totalement, les élans sauvages de TJ Watt. Dans un match à bas pointage, à Pittsburgh, aussi bien miser sur les locaux. Steelers par 5

Titans du Tennessee (3-5) vs Buccaneers de Tampa Bay (3-5)

L’ÉQUIPE DE WILL LEVIS

Getty Images via AFP

Les Titans ont annoncé que jusqu’à la fin de la saison, Will Levis sera le quart-arrière de l’équipe. C’est une décision logique de Mike Vrabel. D’une part, le jeune choix de deuxième ronde montre de belles choses. D’autre part, avec Ryan Tannehill, l’offensive avait atteint un stade offensant. Les Buccaneers sont retombés si fort sur terre après quatre défaites de suite qu’on rapporte la formation d’un cratère à Tampa. Dans ces quatre défaites, ils ont donné en moyenne 335 verges par les airs. Titans par 4

Falcons d’Atlanta (4-5) vs Cardinals de l’Arizona (1-8)

UN GRAND RETOUR

Getty Images via AFP

C’est enfin le retour du quart-arrière Kyler Murray pour les Cardinals, qui en sera à son premier départ depuis le 12 décembre dernier. Quand un athlète qui mise énormément sur sa mobilité revient d’une déchirure du ligament croisé antérieur (genou), il est parfois plus statique dans les premières semaines. N’empêche que les Cards devraient faire mieux que leurs 16,8 points en moyenne. À moins que Murray se consacre davantage au nouveau jeu vidéo Call of Duty qu’à son livre de jeux... Falcons par 7

Lions de Detroit (6-2) vs Chargers de Los Angeles (4-4)

POSSIBLE SURPRISE

Getty Images via AFP

Les Lions sont indéniablement améliorés défensivement par rapport à la saison dernière, mais ils ont freiné un seul quart-arrière crédible cette saison, soit Patrick Mahomes à la semaine 1. Depuis, Lamar Jackson et Geno Smith ont eu le dessus sur eux, tandis qu’une collection d’autres individus louches ont peut-être aidé leur cause. L’attaque aérienne des Chargers est loin d’être à point, mais Justin Herbert commande toujours le respect. La défense commence à jouer mieux. Chargers par 3

Giants de New York (2-7) vs Cowboys de Dallas (5-3)

PRÊTS POUR UN MASSACRE

Getty Images via AFP

Les Cowboys ont battu les Giants 12 fois lors des 13 derniers duels. La question cette semaine n’est pas de savoir s’ils vont les battre, mais s’ils vont les exterminer de la surface de la Terre. Les Giants font en effet partie d’un club sélect de deux équipes depuis 2010 qui ont inscrit moins de 11,5 points en moyenne après neuf matchs. Le pire, c’est qu’ils doivent tenter de sauver la face avec Tommy DeVito au poste de quart. Et une défense qui a donné aux Cowboys au moins 28 points dans 7 des 10 derniers matchs. Priez pour eux! Cowboys par 17

Commanders de Washington (4-5) vs Seahawks de Seattle (5-3)

LE TEMPS DE REBONDIR

Getty Images via AFP

Les Seahawks ne sont pas au sommet de leur art avec une fiche de ,500 à leurs quatre derniers matchs. L’attaque a marqué 15 points en moyenne dans cette séquence et a commis 9 revirements. C’est encore plus généreux que de donner l’occasion à un Témoin de Jéhovah de terminer sa présentation dans ton cadre de porte par un beau matin de week-end. Au moins, la défense excelle avec 27 sacs du quart, ce qui fait redouter le pire pour Sam Howell et les Commanders. Le jeune est bon, mais c’est le trou dans son jeu. Seahawks par 4

Jets de New York (4-4) vs Raiders de Las Vegas (4-5)

TRISTE DIMANCHE SOIR

Getty Images via AFP

Difficile de croire que la NFL nous enfonce ce duel dans la gorge un dimanche soir. Le marché télévisuel de New York fait foi de tout, mais la politesse la plus élémentaire aurait été de ne pas imposer deux semaines de suite la répugnante attaque des Jets à heure de grande écoute. On va leur donner, toutefois, leur défense offre un bon spectacle. Les Raiders ont été fouettés par le départ de Josh McDaniels au point où ils ont marqué plus de points en première demie (24) dimanche que dans tout autre match en entier cette saison (21). Raiders par 3

Broncos de Denver (3-5) vs Bills de Buffalo (5-4)

PAS GAGNÉ D’AVANCE...

Getty Images via AFP

Les Bills se cherchent avec trois défaites en cinq matchs et une attaque qui n’a pas inscrit plus de 25 points depuis le 1er octobre, soit une éternité. Il reste qu’ils forment une équipe supérieure aux Broncos, mais attention! Ces derniers reviennent de 14 jours de congé et la défense, véritable risée en début de saison, n’a donné que 15 points par match lors de ses trois dernières sorties. Il n’est pas impossible que les Broncos aient enfin connu l’Épiphanie, mais les Bills vont ouvrir les valves et retrouver leur agressivité. Bills par 7