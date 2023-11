Pompières et pyromanes au Grand Théâtre: un message fort faiblement véhiculé

S’il ne fait aucun doute que l’essai Pompières et pyromanes est lourd de sens en ce qui a trait aux changements climatiques, son adaptation sur scène était décousue et nous éloignait du message principal.

Il ne s’agit pas ici d’une pièce de théâtre, avec une histoire qui débute et qui termine, que le Théâtre du Trident présentait, mais bien d’une performance.

Cette performance était divertissante, mais loin d’être puissante, compte tenu de l’émotivité avec laquelle l’autrice du livre s’adresse à sa fille dans cet ouvrage qui décrit le feu comme étant dangereux mais bénéfique si bien entretenu, une référence imagée aux feux de forêt et à la passion incendiaire qu’ont les humains lorsqu’ils sont jeunes et naïfs.

Bien que les membres du bureau de l’APA, un organisme d’arts multidisciplinaires situé à Québec, qui étaient sur scène pour lire à voix haute des passages du bouquin Pompières et pyromanes n’étaient pas des comédiens de profession, il aurait été à propos, vu la force des mots récités, qu’ils y mettent plus d’émotions et de ressenti.

Le fait que l’entièreté de la production soit continuellement sur scène et en mouvement pour déplacer du matériel ou ajouter des éléments à l’arrière-plan rendait l’attention difficile à être dirigée vers les textes à saveur écoféministes.

Les scènes métaphoriques et le concept des installations artistiques – qui faisaient office de décors – étaient également distrayants, sans qu’on en comprenne toujours le but.

Entre les tranches de pain brûlées étendues sur une corde à linge, l’actrice qui se fait hisser par les pieds en haut d’une glissade en laissant une traînée de sang derrière elle alors que des grille-pain boucanent de chaque côté, et celle qui tentait de récupérer des pommes dans un bassin d’eau avec sa bouche, il y avait matière à se demander ce qui se passait devant nous.

Chapeau à la fille de Martine Delvaux, autrice de l’essai paru en 2021, Éléonore Delvaux-Beaudoin, qui faisait partie des acteurs. La jeune femme a récité avec aisance les segments que la metteuse en scène Laurence Brunelle-Côté, qui se trouvait aussi sur scène, lui indiquait. On pouvait sentir le cynisme et l’urgence d’agir face au réchauffement climatique dans sa voix, ce qui lui donnait des airs de Greta Thunberg.

Alexandre Caputo

Interprète en langage des signes

Karine P. Bouliane était sur la scène pour traduire tout ce qui se disait en langage des signes; cette pratique devrait être plus répandue. Sa présence sur scène était un beau geste d’inclusion pour les amoureux du théâtre aux prises avec des problèmes d’audition, et en comparaison, pas plus distrayante que de regarder un film avec les sous-titres.

Pompières et pyromanes sera présenté jusqu’au 2 décembre à la Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec.