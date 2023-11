Prix majeurs du RSEQ: le quart-arrière Jonathan Sénécal remporte sans surprise le trophée Jeff Russel décerné au joueur par excellence

À l’image de leur saison, les Carabins de l’Université de Montréal ont dominé la cérémonie des prix majeurs qui s’est déroulée vendredi midi au CEPSUM en remportant quatre des cinq principaux trophées à l’enjeu.

Sans surprise, le quart-arrière Jonathan Sénécal a mis la main sur le trophée Jeff Russel décerné au joueur par excellence du RSEQ. Le produit des Phénix d’André-Grasset a cumulé 2215 verges par la passe, le deuxième plus haut total de l’histoire des Carabins, tout en obtenant un pourcentage de réussite de 69,6 pour cent.

Le pivot de 3e année est le troisième joueur dans l’histoire des Bleus à mériter cet honneur après le quart-arrière Samuel Caron en 2016 et le porteur de ballon Rotrand Sené en 2012. Sénécal tentera maintenant de devenir le premier jouer des Bleus à remporter le trophée Hec Crighton.

«J’ai mieux joué que l’an dernier, mais nos succès ont passé par tout le groupe qui a mieux fait, a souligné Sénécal qui a dominé le RSEQ dans toutes les catégories offensives à sa position. L’adversité rencontré l’an dernier avec ma blessure m’a donné le goût de travailler encore plus fort. Je suis content de cet honneur, mais je vais l’apprécier plus tard. Cet honneur et les statistiques ne voudront rien dire si on ne remporte pas notre dernier match.»

Joueur de ligne par excellence

Christopher Fontenard est le candidat du RSEQ pour le trophée J.P. Metras décerné au joueur de ligne par excellence au pays. Le plaqueur des Carabins a réussi 20 plaqués, et 2,5 sacs, ce qui le place au 3e rang du RSEQ.

«C’est cool, a souligné le sympathique gaillard d’origine française qui a fait ses classes avec les Filons de Thetford Mines, mais tu ne vises pas les honneurs individuels quand tu choisis les Carabins. Ce sont les honneurs collectifs que tu veux gagner.»

Son ancien coéquipier Philippe Lemieux-Cardinal avait remporté ce même honneur en 2021.

Joueur défensif par excellence

Le prix du joueur défensif par excellence a été décerné à Harold Miessan. Auteur de 36 plaqués au 3e rang du RSEQ et de deux interceptions, le secondeur extérieur a été une force majeure dans la puissante défensive des Carabins. Il succède à son coéquipier Nicky Faraniccio qui avait remporté le trophée des Présidents sur la scène canadienne en 2022.

«À ma 3e saison, le jeu a ralenti devant moi et j’ai plus d’expérience, a indiqué celui qui a remporté le titre de recrue défensive en 2021.

Deux en trois pour Marco Iadeluca

Vainqueur en 2021 à sa première saison à la barre des Carabins, Marco Iadeluca a remporté le titre d’entraîneur de l’année pour une deuxième fois en trois ans. Il a mené sa troupe à une fiche de sept victoires et un revers et au titre de la saison régulière. «C’est une belle reconnaissance pour tout notre groupe d’entraîneurs qui fait un job incroyable et qui rende mon travail plus facile.»

Policière à la Ville de Montréal, Emilie Pfeiffer Badoux a reçu le titre d’entraîneur bénévole de l’année. Impliquée au sein du personnel d’entraîneurs des Stingers de Concordia depuis deux ans, notamment sur les unités spéciales, Pfeiffer Badoux voit des similitudes avec son boulot principal.

«Dans les deux cas, le travail d’équipe est très important et on redonne à la communauté comme policière et aux jeunes au football.»

Pas de candidat pour le prix Russ Jackson

Pour une deuxième année consécutive, le RSEQ sera la seule conférence au pays à ne pas soumettre un candidat pour le prix Russ Jackson décerné au joueur qui a le mieux concilié le sport, les études et l’engagement communautaire.

Les dirigeants du RSEQ mentionnent qu’ils n’ont reçu aucune candidature des cinq équipes pour expliquer la situation. Le prix au nom du plus grand joueur canadien de l’histoire de la LCF a été décerné pour la dernière fois en 2021 au Québec, mais c’est un honneur hautement important ailleurs au pays.