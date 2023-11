Quatre équipes de l’Est intéressées par Patrick Kane

Patrick Kane se préparerait à effectuer un retour au jeu d’ici la fin de l’année et déjà, les équipes de la Ligue nationale de hockey se bousculent aux portes. Quatre formations de l’Association de l’Est seraient dans le coup.

Le réseau TSN a rapporté jeudi soir que les Rangers de New York et les Red Wings de Detroit se sont ajoutés aux Sabres de Buffalo et aux Panthers de la Floride dans la liste des candidats.

Un retour avec les Blueshirts semble improbable, puisque la troupe du directeur général Chris Drury n’a plus d’espace sur le plafond salarial. Or, la saison dernière, les Rangers avaient réussi à attirer Kane et Vladimir Tarasenko en effectuant plusieurs manœuvres.

L’ancien des Blackhawks de Chicago a amassé 12 points en 19 matchs de saison régulière dans la Grosse Pomme. New York a toutefois été arrêté au premier tour éliminatoire, malgré les six points en sept rencontres de Kane.

Une réunion avec Alex DeBrincat à Detroit semble une avenue possible pour celui qui a amassé 57 points en 2022-2023, d’autant plus que les Wings ont 4,4 millions $ à leur disposition.

Les pistes de Buffalo – la ville natale de Kane – et de la Floride demeurent d’actualité, surtout que ces deux formations auraient besoin d’un petit coup de pouce en attaque pour grimper au classement.

Celui qui aura 35 ans plus tard en novembre devra d’abord guérir suffisamment de son opération de resurfaçage de la hanche subie en juin, qui devait le tenir à l’écart pendant quatre à six mois. Kane est remonté sur ses patins depuis et aurait été vu à l’entraînement à Toronto au cours des derniers jours.

