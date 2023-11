Québec perd du pouvoir au profit de Montréal

J’espère que les gens de Québec réalisent à quel point cette situation est humiliante, car le gouvernement caquiste vient carrément, avec le tramway, de donner à Montréal le contrôle des commandes pour le plus grand projet de l’histoire de la capitale nationale.

C’est grave ce qui s’est passé mercredi dans les bureaux de François Legault à l’Assemblée nationale. Hier, sur Facebook, le brillant homme d’affaires Dominique Brown écrivait qu’en tant que citoyen de Québec, il s’est réveillé profondément humilié jeudi matin.

«Offrir de l’aide et de l’expertise sur un projet de cette envergure, a écrit M. Brown, c’est vraiment plein de bon sens, mais de (continuer de) se faire dicter nos besoins comme capitale et se faire enlever la gestion du projet, c’est complètement autre chose.»

J’ose croire que Dominique Brown ne sera pas le seul à se lever debout et à dénoncer cet état de fait.

Montréal organise Québec

Il n’est aucunement question de guerre Québec-Montréal ici. Seulement de gros bon sens, avec une capitale nationale qui a posé les bons gestes et effectué une réflexion sérieuse et avisée, et qui n’a aucunement besoin de la métropole pour venir lui dire comment agir.

Pensez-vous vraiment que le gouvernement aurait osé poser un tel geste envers Montréal? Jamais de la vie.

Bien au contraire, à Montréal, le gouvernement caquiste a repris le contrôle du REM de l’Est parce qu’il n’était pas satisfait du travail de CDPQ Infra.

Ainsi, après 12 ans d’études et 527 millions investis ou engagés à Québec, dans un projet dont la Ville était le maître d’œuvre, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dirigée par des gens de Montréal, va venir dire à Québec comment organiser son réseau de transport structurant. Des gens qui, pour la plupart et parmi les plus influents, habitent, mangent et se déplacent à Montréal.

Elle va venir faire ça alors que dans la métropole, où la CDPQ est empêtrée dans plusieurs projets, elle démontre d’importantes limites quant à sa capacité de gérer un réseau de transport en commun. Incroyable mais vrai.

Fuite d’expertise

Et tout cela survient alors que 130 personnes, des ingénieurs, architectes, urbanistes, avocats, spécialistes en aménagement, s’affairent depuis mars 2018 à réaliser un réseau dont la pièce maîtresse est le tramway. Parmi ces gens, 90 sont à l’emploi du bureau de projet du tramway, et une quarantaine sont issus de services de la Ville et du RTC.

Le bureau de projet du tramway, c’est donc une expertise solide qui s’est bâtie depuis cinq ans, et que Québec va perdre parce qu’on revient à la case départ.

Imaginez ce que doivent ressentir ces experts, qui ont accompli un superbe travail depuis cinq ans, après s’être fait ainsi poignarder dans le dos par le gouvernement Legault.

Ceci étant dit, je ne voudrais pas être dans les bottines de la CDPQ, dont le mandat s’avère pour le moment tout sauf clair. Le premier ministre Legault disait hier vouloir «un beau projet de réseau structurant qui va plaire aux gens de Québec». Le beau projet, on l’avait, mais M. Legault n’a pas été capable de le soutenir. Aucun projet, d’ailleurs, ne fera jamais l’unanimité, et c’est ce que l’avenir démontrera. Je leur souhaite bonne chance.