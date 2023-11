Réseau de transport structurant: le ballon donné au gouvernement, affirme Marchand

Maintenant que son plan B pour réaliser le tramway a été rejeté, Bruno Marchand, maire de Québec, soutient avoir «donné le ballon au gouvernement» tout en se disant très déçu de la tournure des événements.

Pas de bus

Le réseau structurant sur lequel va plancher la Caisse de dépôt et placement du Québec ne peut pas être le simple ajout d’autobus ou un service rapide par bus (SRB), a signalé le maire de Québec en rendant compte de sa discussion de mercredi soir avec le premier ministre Legault. En bonne logique, ce serait donc soit un métro soit un tramway, a-t-il ajouté. Quel que soit le scénario retenu, le maire a offert sa collaboration à sa réalisation tout en déplorant le refus du plan qu’il avait proposé au gouvernement.

Des questions sans réponses

Hier, le maire de Québec a fait face à plusieurs interrogations à la suite du refus gouvernemental de son plan B. Que faire du processus actuel d’expropriations? Quel est l’avenir du bureau de projet du tramway? Que se passe-t-il avec les appels d’offres liés au tramway? Qu’advient-il du contrat de 569 M$ accordé au géant Alstom pour la construction des rames du tramway? M. Marchand a systématiquement renvoyé ces questions au gouvernement en convenant qu’on navigue désormais à vue dans ce dossier.

Cinq «clés de succès»

Bruno Marchand a identifié cinq «clés de succès» pour le futur projet qui sera imaginé par la Caisse de dépôt. Selon lui, il faut que le réseau structurant soit réfléchi pour toute la région et pas seulement pour la Ville de Québec, que ça se fasse rapidement, que ça inclue le développement de nouveaux quartiers à Québec, que l’autonomie de la Ville pour se développer et aménager son territoire soit respectée et que les contrats soient accessibles aux entreprises de Québec.

Le contrat d’Alstom

En avril dernier, la Ville a accordé 5 M$ dans le cadre du contrat signé pour les rames du tramway. Cette somme n’est pas récupérable. Par contre, ce contrat prévoyait que la date limite pour autoriser la construction du matériel roulant est fixée au 10 novembre, soit aujourd’hui. Que se passe-t-il si cette date est dépassée? La Ville devra-t-elle payer des pénalités? Le maire Marchand a laissé entendre qu’il reste du temps avant que la Municipalité doive payer des pénalités. L’opposition municipale a de nouveau réclamé la transparence et a dit ne pas se satisfaire de cette réponse. Du côté d’Alstom, on glisse succinctement qu’il y aura «des discussions au cours des prochains jours avec nos partenaires».

Pas de démission en vue

Même s’il a admis que «c’est une semaine dure» et qu’il a dû «mettre un genou au sol», Bruno Marchand a juré qu’il n’a aucune intention de démissionner de son poste de maire. Non seulement il finira les deux ans qui restent à son mandat, mais il a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une suite. «Il va y avoir un après. Ne préparez pas les funérailles trop vite», a-t-il laissé tomber en affirmant qu’il se donne «quelques semaines» de réflexion. Au cours des dernières heures, les élus de son équipe, particulièrement les femmes, ont fait face à plusieurs messages d’insultes sur les réseaux sociaux, a-t-il par ailleurs regretté.

527 millions dépensés ou engagés

Jusqu’à maintenant, 527 M$ d’argent public ont été dépensés ou engagés dans le cadre du projet de tramway, selon les proportions déjà connues: 51% du gouvernement du Québec, 40% du fédéral et 9% de la Ville. Le maire Marchand a toutefois prévenu que ces sommes ne seront pas entièrement perdues. De toutes les sommes investies, il y a des travaux que la Ville «devait faire» de toute façon, a expliqué le maire. Certains chantiers ont même été devancés, puisque la Municipalité a pu profiter du financement de 91% des deux paliers de gouvernements supérieurs, a-t-il ajouté.