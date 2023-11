Scandale à l’OCPM: des démissions, et ça presse

On aurait voulu inventer cette histoire qu’on n’aurait pas pu. Révélé sous toutes ses coutures par l’émission J.E et notre Bureau d’enquête, le scandale à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est pourtant bien réel.

• À lire aussi: Motion d'urgence: l’opposition demandera officiellement la destitution d’Isabelle Beaulieu et Guy Grenier de l'OCPM

• À lire aussi: Guy Grenier engagé à l’Office de consultation publique de Montréal malgré une saga juridique

Sur plusieurs années, ses dirigeants ont dilapidé gaiement les fonds publics. Ils l’ont fait à coups de nombreux lunchs et de soupers «de réunion» dans des restaurants chics de la métropole.

Ils ont facturé pour du mobilier de luxe et multiplié les voyages non documentés à l’étranger. Et que dire de la location d’un prestigieux bureau en plein centre-ville au coût ahurissant de 300 000$ par an?

On parle de Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM (2014-2021), d’Isabelle Beaulieu, sa successeure depuis 2022, et de Guy Grenier, secrétaire général depuis janvier.

M. Grenier fut nommé malgré, comme Le Journal l’a révélé, la saga judiciaire longue et coûteuse en fonds publics qu’il a provoquée à la suite de son congédiement comme chef de cabinet du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ajoutons maintenant un parfum de copinage. Les trois lurons sont aussi des amis proches et jusqu’à récemment, des partenaires d’affaires. Un royaume de copains d’abord, nourris aux généreuses mamelles du Trésor public.

Prix Dîner de cons

En mode damage control – sauf pour Guy Grenier, parti au Brésil aux frais de la princesse –, Mmes Ollivier et Beaulieu ont donné des entrevues pitoyables cousues de très mauvaises lignes de relations publiques.

Elles ont juré qu’elles avaient «suivi les règles». Qu’elles auraient quand même dû se garder parfois «une petite gêne». Surtout, qu’elles entendent s’accrocher à leurs postes lucratifs.

Rappelons aussi qu’à J.E., Mme Ollivier avait pourtant accusé les journalistes de «travailler très fort pour créer un scandale qui n’existe pas». Vraiment?

Mme Beaulieu, dont le salaire annuel dépasse 150 000$, a même eu le culot de se dire la «meilleure personne» pour faire le ménage à l’OCPM tout en demandant qu’on lui paye en plus de l’aide extérieure pour le faire.

Dans l’art de prendre les Montréalais pour des idiots finis, leurs déclarations remportent certainement le prix du Dîner de cons de l’année. La mairesse Valérie Plante s’entête néanmoins à défendre Mme Ollivier.

À l’instar de la ministre des Affaires municipales, elle semble pourtant prête à jeter le duo Beaulieu-Grenier sous les roues du premier autobus venu.

Dominique Ollivier, voyez-vous, est à la fois le bras droit de la mairesse et la toute-puissante présidente du Comité exécutif en charge des cordons de la bourse de la Ville. Ça ne s’invente pas.

Triumvirat déchu

C’est comme si on apprenait qu’Eric Girard, ministre des Finances, avait puisé dans les fonds publics pendant des années pour se payer la traite dans les meilleurs restos et se faire dorer le popotin dans des voyages inutiles.

On imaginerait mal François Legault le défendre. Quelle mouche a pu donc piquer la mairesse Plante pour qu’elle n’exige pas la démission du triumvirat déchu de l’OCPM?

Son amitié avec Mme Ollivier l’aveuglerait-elle à ce point? Ou est-ce tout simplement un nouvel épisode de son progressisme de façade?

Il n’y a pourtant qu’un seul chemin à prendre: la démission ou le congédiement des Beaulieu et Grenier. Quant à Mme Ollivier, elle doit quitter ses fonctions actuelles ou être démise.

Au lieu de servir les citoyens, ils se sont servis eux-mêmes. Il est vrai que cette triade de copains sans gêne n’est qu’une incarnation parmi d’autres de la détestable culture du «passe-moi l’assiette au beurre du trésor public».

Leur responsabilité personnelle dans ce scandale n’en est pas moins engagée. Sinon, qu’on embauche des robots et ce sera réglé.

Si Valérie Plante conserve Mme Ollivier au poste névralgique de présidente du comité exécutif, les Montréalais devront alors comprendre que pour la mairesse, les amitiés passent avant une gestion éthique de l’argent des citoyens.