Trudeau, Legault, Plante... même combat!

Au centre, à droite, à gauche... Personne ne devrait être dispensé de rendre des comptes aux contribuables quant à l’utilisation de leur argent. Au fédéral comme au provincial et au municipal, les cas graves de mauvaise gestion foisonnent, mais une culture du je-m’en-foutisme semble avoir remplacé le sens de devoir.

Les révélations récentes du Bureau d’enquête du Journal relativement au gaspillage de fonds publics par Valérie Plante au sein de l’office responsable de... consulter le public (quelle ironie) ne sont que la pointe de l’iceberg.

Oui, j’ai bien écrit par Valérie Plante. Pas par l’Hôtel de ville, pas par «l’administration Plante». Mais bien par Valérie Plante.

Non, ce n’est pas elle qui a reçu les billets de hockey ou d’opéra.

Non, ce n’est pas elle non plus qui est allée luncher aux restaurants les plus chers de la ville. Mais c’est elle qui doit rendre des comptes. C’est elle «la boss».

C’est elle qui est censée être en charge. Or, c’est elle qui se cache désormais derrière l’incompétence et la mauvaise gestion de – tenez-vous bien – la présidente de son comité exécutif, Dominique Ollivier, qui est en quelque sorte sa première gestionnaire (!), qu’elle garde en poste (!!)

Principe de base

C’est pourtant le principe de base de l’administration publique: la personne en haut de la pyramide est responsable. Elle est «imputable», dans le jargon de l’administration publique. Or, où est passé ce sens, ce devoir d’imputabilité et cette obligation de rendre des comptes?

J’écoutais la mairesse Plante, en conférence de presse mardi, entonner que ça n’avait pas de bon sens, la gestion de Dominique Ollivier à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Très bien. Mais qui était la mairesse pendant ce temps-là?

Valérie Plante.

Et qui maintient Mme Ollivier en poste comme principale gestionnaire de la Ville?

Valérie Plante.

C’est aussi Valérie Plante qui a prouvé la parfaite inutilité de cet office au sein de son administration. En effet, elle a foutu à la poubelle les résultats de la plus importante consultation publique jamais tenue, soit celle sur la voie Camillien-Houde, qui ne donnera bientôt plus accès au mont Royal si Plante réussit à imposer son diktat.

L’application «ArriveCAN»

Pendant ce temps, à Ottawa, une des pires bourdes d’administration publique de ces dernières années est le scandale concernant le développement d’une application pour faciliter (!) le passage à la frontière durant la pandémie.

Même une application complexe coûte rarement plus que quelques centaines de milliers de dollars. Comment, alors, est-il possible que l’administration Trudeau ait réussi à dépenser plus de 54 millions de dollars pour cet étonnant échec?

La GRC enquête, les fonctionnaires se renvoient la balle, et le public paie la facture pour un millefeuille de sous-contrats douteux et un résultat piteux.

Trudeau a eu beau congédier son ministre des Transports lors du plus récent remaniement, c’est lui qui aurait dû rendre des comptes.

La SAAQ et nous

À Québec, le «troisième lien» n’est pas la pire horreur de l’administration Legault. Non, le summum de son incompétence s’est manifesté avec la catastrophe, toujours non résolue, du système informatique de la SAAQ.

Une histoire d’incompétence sans égal dans les annales de l’administration publique québécoise, pourtant riche en exemples.

Legault a maintenu (et maintient toujours) en poste le «ministre de la Cybersécurité et du Numérique», Éric Caire. Au moins Trudeau a eu la décence de congédier Omar Alghabra pour son fiasco aux Transports.

Entre-temps, qui paie? C’est vous et moi, monsieur et madame Tout-le-Monde.