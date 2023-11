Un Montréalais accusé pour des menaces de mort envers les Israéliens et les juifs

Un jeune Montréalais devra faire face à la justice pour des menaces de mort envers le peuple israélien et les juifs au moment où les tensions sont vives jusqu’à Montréal en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Samy Shaat s’est fait passer les menottes par la police de Montréal et fait face à quatre chefs d’accusation pour des menaces de mort envers les peuples israélien et juif ainsi que pour avoir fomenté la haine et l’antisémitisme.

Selon les documents judiciaires consultés par Le Journal, ces gestes seraient survenus entre le 9 octobre et le 6 novembre. Il n'a toutefois pas été possible d'en savoir davantage sur la teneur de ses propos.

L’homme âgé de 24 ans, qui a donné comme adresse au tribunal une résidence pour étudiants de l’Université de Montréal, a pu retrouver sa liberté en s’engageant à suivre certaines conditions, aujourd’hui au palais de justice de Montréal.

Entre autres, il ne doit pas se retrouver dans un rayon de 15 mètres d’une synagogue ou de tout autre lieu de culte juif. Il lui est également interdit d’utiliser tout réseau social ou blogue. D’ici les trois prochains jours, il doit prendre un rendez-vous afin d’obtenir un suivi psychologique.

Il reviendra en cour le 15 janvier prochain.

Des tensions jusqu’ici

Son arrestation survient au moment où la tension est montée d’un cran au Québec en lien avec le conflit qui oppose Israël et le Hamas. Plus tôt cette semaine, deux écoles juives de la métropole ont été la cible de coups de feu.

Puis ce mercredi, Yanise Arab, un chargé de cours à l’Université de Montréal, a été filmé en train d’insulter des étudiants juifs lors d’une échauffourée à Concordia. Le spécialiste de la Palestine a depuis été suspendu par son employeur.

Ces événements ont d’ailleurs poussé les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau à lancer un appel au calme jeudi, tout en dénonçant vigoureusement la montée de la violence envers la communauté juive.

– Avec Camille Payant et Ian Gemme