Vague de solidarité envers le Centre Durocher

Le 49e cocktail-bénéfice du Centre Durocher a connu un vif succès! Cette activité de financement majeure a recueilli la somme de 215 036 $ pour les enfants et les familles de la basse-ville de Québec, auxquels le Centre Durocher offre un large éventail de services et d’activités à prix accessibles. Les fonds amassés contribueront, entre autres, au financement de l’aide alimentaire et vestimentaire, du programme estival l’Été Durocher, des activités parascolaires, du programme de psychomotricité pour les bambins et leurs parents ainsi que des événements et activités spéciales. De cette façon, l’organisme améliorera les conditions de vie des jeunes en les aidant à développer leur plein potentiel, afin qu’ils deviennent des adultes signifiants.

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisirs, un milieu de vie voué au mieux-être des résidents de la basse-ville de Québec. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant les moyens privilégiés du loisir, de l'action communautaire et de l'éducation populaire.

►Pour en connaître davantage sur l’organisme, consultez le site centredurocher.org.