Voici combien vous devez gagner pour faire partie du 1 %

Un Canadien devait gagner au moins 579 100 $ par année pour faire partie du 1 % des citoyens les plus riches au pays en 2021, montrent des données de Statistique Canada dévoilées vendredi.

Il s’agit d’une hausse de 9,4 % par rapport à 2020 du revenu annuel nécessaire pour accéder à l’élite économique canadienne

Le club des 1 % comptait 292 560 Canadiens en 2021, un léger bond de 4160 personnes en raison de l’accroissement de la population. Du nombre, 73,9 % sont des hommes, tandis que seulement 26,1 % du club des 1% est composé de femmes.

Pour atteindre le niveau encore plus élitiste du 0,1 % des plus grands revenus, un Canadien devait engranger près de 2,1 millions $. Ce montant grimpe à plus de 7,7 millions $ pour le 0,01 % des plus riches, un club très sélect qui comprend moins de 3000 Canadiens.

Minorité de Québécois

Sur les 292 000 Canadiens figurant parmi le 1 %, on retrouve seulement 52 010 Québécois, soit un peu moins de 18 % du total, même si le Québec représente 22 % des habitants du pays.

L’Alberta (42 275 riches) et la Colombie-Britannique (42 870 riches) on un nombre similaire de membres du club des 1 % que le Québec, malgré une population deux fois moindre. L’Ontario, lui, en a plus du double (133 215) que la Belle Province.

Inégalités

Les données publiées vendredi laissent aussi entrevoir une croissance des inégalités au Canada. À eux seuls, les membres du club des 1 % ont déclaré 10,4 % des revenus au pays.

«Il s'agit d'une hausse par rapport à 9,4 % en 2020 et du niveau le plus élevé enregistré depuis 2015», a noté Statistique Canada.

En moyenne, les Canadiens ont déclaré un revenu de 55 900 $ en 2021, un montant plus de 10 fois plus petit que le minimum pour figurer dans le club des 1 %.

La moitié des Canadiens qui gagnent figurant dans le 50 % inférieur des revenus se sont contentés d’un revenu moyen de 21 100 $.