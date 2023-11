DOIRON, Raymonde



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 4 novembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Raymonde Doiron. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Cormier et de feu monsieur Absolon Doiron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Germaine, feu David-Napoléon, feu Camille (feu Aline Chapados), feu Clément (feu Simone Grenier), feu Yvon, feu Napoléon dit Polon, feu Louis (feu Lorenza Blais), feu Emérilda (feu Patrick Vallée), feu Guy (feu Géraldine Leroux). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement du Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués et l'accompagnement spirituel de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge, la Société du cancer, l'Auberivière ou tout autre organisme de charité se préoccupant de santé physique ou mentale comme le faisait Raymonde.