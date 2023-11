DRAPEAU, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Drapeau survenu, le 23 octobre 2023, à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de feu monsieur Albert Drapeau et de feu dame Irène Giroux. Elle demeurait à Ste-Thérèse de Lisieux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Maryse Bouchard) (feu Suzanne Fortier), feu Lynda, Rémi (Danièle Gagné), Eric et Marco (Marie-Claude Dugal); ses petits-enfants bien-aimés: Cindy (Frédéric Otis), Tommy, Raphaël (Julie Dolbec), Vicky (Maxime Couture), Mélissa (Nicolas Rodrigues), Stéphanie (Kevin Plamondon), Paméla et Sébatien (Noémie Laplante); ses arrière-petits-enfants adorés : Brandon, William, Bernard, Madison, Flavie et Zack; sa cousine Noëlla Garneau et sa grande amie Lucille Paquet, neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle était la sœur de : Jean-Marie (Ginette Maheux), feu Madeleine (feu Hugues Gravel), feu Jean-Paul, feu Albert (feu Annette Thomassin) et feu Fernand. La famille vous accueillera pour les condoléances,de 9h à 12h à :Les cendres de madame Drapeau seront déposées par la suite au Columbarium de la Seigneurie. La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de madame Denise Drapeau le jeudi 16 novembre 2023 à 12h. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/81817 . Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/