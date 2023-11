LÉVÊQUE, Richard



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Richard Lévêque, fils de feu madame Irène Olivier et de feu monsieur Léo Paul Lévêque. Il est né à Sherbrooke et demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Éloïse (David Caron), Maryse et David (Frédérique Lafleur); ses petits-enfants : Juliette, Raphaël et Tamara; ses frères : Michel et Paul, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec, pour leurs bons soins, leur professionnalisme et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.