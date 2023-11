5 conseils déco pour aménager la salle à manger et recevoir avec style

Avec la saison des Fêtes qui s’en vient, c’est le temps de revoir la déco de la salle à manger afin d’en faire un espace confortable où recevoir avec style. Pour une salle à manger accueillante où les repas se prolongent avec bonheur, voici cinq conseils d’aménagement.

LES COULEURS

On opte de préférence pour des couleurs qui ouvrent l’appétit, des teintes gourmandes, fraîches et chaleureuses : vanille, bordeaux, vert, bleu. Comme cette pièce est utilisée surtout de soir, on évalue nos échantillons de peinture lorsque le soleil est couché, sous une lumière artificielle. Du papier peint, de nouveaux rideaux, un mur accent de couleur vive : autant de façons de revamper une salle à manger en un week-end.

LE MOBILIER

À l’achat, on porte attention au confort et à la stabilité des chaises. On choisit de préférence une table avec une ou deux rallonges faciles à manipuler. De jeunes enfants à la maison ? On évite à tout prix les recouvrements de chaises en tissu. Afin d’assurer le service dans le confort, on recommande de laisser 1,20 m entre la table et les murs.

LE LUMINAIRE

La taille du lustre devrait être équivalente à la demi-largeur de la table. On le pose à une distance située entre 30 et 36 pouces (60 à 91,5 cm) de la table. On évite les ampoules visibles et on le dote d’un gradateur afin de pouvoir tamiser la lumière.

LA CARPETTE

Elle doit être lisse et assez grande pour couvrir la table et les chaises lorsqu’elles sont reculées. Pour résister aux taches, on privilégie les matières synthétiques (polyester, polypropylène).

LA DÉCORATION

La salle à manger est l’endroit par excellence pour exposer de beaux objets, des œuvres d’art, des collections. Si notre budget est restreint, on peut décorer les murs avec un grand miroir. Entre les repas, on égaie la table d’une plante, d’un bouquet de fleurs, ou d’objets décoratifs comme des vases, des bols, etc.