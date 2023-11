5 suggestions pour un jardin attrayant même en hiver

Durant la saison hivernale, on oublie bien souvent que les jardins endormis peuvent être très dynamiques malgré la neige qui les recouvre. Pour donner vie aux aménagements paysagers, il faut alors compter sur les conifères, les arbustes à feuillage persistant, les écorces colorées et texturées ainsi que les fruits de certains arbres et arbustes. Voici quelques suggestions pour faire de votre jardin un lieu vivant et attrayant douze mois par année !

1. Plantez des végétaux rustiques

En optant pour des végétaux rustiques qui ne nécessitent aucune protection pour résister à nos hivers, vous éviterez ainsi d’enlaidir votre aménagement paysager. En effet, si vous évitez de planter des rosiers hybrides et des hibiscus de Syrie, vous n’aurez pas chaque automne à installer de hideuses protections hivernales.

En outre, afin d’éviter qu’ils ploient sous le poids de la neige et de la glace, vous pouvez recouvrir les conifères situés sous les corniches ou dans des endroits où la neige est projetée d’un filet de nylon spécialement conçu à cette fin. Ce filet est très discret et beaucoup plus esthétique qu’une clôture à neige.

2. Plantez des conifères et des végétaux au feuillage persistant

Les végétaux cultivés pour leurs feuilles possèdent un avantage sur les plantes à fleurs puisqu’ils restent attrayants pendant plus longtemps et demandent généralement moins d’entretien que ces dernières. En utilisant des conifères, il est même possible de créer des aménagements qui sont décoratifs durant toute l’année.

D’autres plantes, comme le fusain de fortune et les rhododendrons, possèdent des feuillages persistants qui sont également attrayants durant la saison hivernale. Le feuillage persistant de certains végétaux possède la caractéristique de changer de couleur avec la venue des gels automnaux. C’est le cas du rhododendron Black Hat®, dont le principal attrait se révèle vers la fin de l’automne ou au début de l’hiver lorsque son feuillage se colore de bronze très foncé. Le printemps venu, ses feuilles presque noires contrastent magnifiquement avec ses fleurs violettes. Durant la période hivernale, tout comme au moment de sa floraison d’ailleurs, il forme un tableau saisissant lorsqu’on l’associe à des conifères au feuillage doré comme le faux cyprès d’Hinoki « Cripsii » ou le thuya « Jantar ».

Photo fournie par Sooner Plant Farm

3. Plantez des végétaux aux fruits décoratifs

Plusieurs arbres et arbustes produisent une fructification colorée qui confère un dynamisme bien particulier aux aménagements paysagers durant la période hivernale.

De plus, les fruits de la plupart de ces végétaux attirent les oiseaux qui s’en nourrissent volontiers. Parmi les fruits les plus colorés, mentionnons ceux de la symphorine à feuilles rondes, de couleur rose, ceux de l’argousier qui sont orangés, ainsi que les fruits rouge vif du houx verticillé.

D’autre part, certaines plantes, comme les astilbes, les échinacées et les hydrangées, forment aussi de jolies fleurs sèches. En ne les taillant pas, vous apportez un attrait supplémentaire au jardin d’hiver.

Photo fournie par Plantes et santé

Photo fournie par Kristof

4. Plantez des arbustes dont l’écorce est colorée

Certains arbustes arborent des tiges colorées qui sont fort jolies durant la saison hivernale. C’est le cas de plusieurs cornouillers, notamment du cornouiller blanc « Siberian Pearls » aux fruits de couleur blanche teintée de mauve qui contrastent vivement avec ses tiges dont l’écorce est rouge. Pour leur part, les cornouillers sanguins « Midwinter Fire » et « Winter Beauty » possèdent des rameaux orangés, tandis que le cornouiller stolonifère « Flaviramea » présente des tiges de couleur jaune. D’autres arbres et arbustes, comme le bouleau de l’Himalaya « Grayswood Ghost », le cerisier de l’Amour, la corète du Japon « Honshu » et la ronce du Tibet « Silver Fern », arborent également des tiges colorées des plus décoratives.

En coupant régulièrement toutes les vieilles branches des cornouillers, des corètes et des ronces près du niveau du sol, cela favorise la croissance de nouvelles tiges plus colorées. Ce type de taille peut être effectué tous les deux ou trois ans, tôt au printemps, avant l’éclosion des bourgeons. Vous devez alors couper toutes les branches des arbustes à environ 5 à 10 cm de la surface du sol. Une fois ces végétaux taillés, épandez du compost ainsi qu’un fertilisant naturel à dégagement lent riche en azote à leur base.

Photo fournie par Richard Bloom

5. Plantez des graminées

N’oubliez surtout pas d’intégrer des graminées à votre aménagement. Certaines, telles que les calamagrostides et les miscanthus, apportent énormément d’intérêt au jardin en automne et durant une grande partie de l’hiver, période où peu de plantes sont attrayantes. C’est au lever ou au coucher du soleil, lorsque le vent est léger, que ces plantes originales prennent toute leur valeur.

Afin qu’elles restent attrayantes durant tout l’hiver, il va de soi qu’il ne faut pas couper les tiges des graminées à l’automne. Laissées en place, elles dynamisent le jardin hivernal et assurent une meilleure accumulation de neige dans les plates-bandes. Attendez plutôt au printemps pour tailler vos graminées. Exécutez cette opération très tôt en avril, dès le dégel du sol, avant la sortie des nouvelles pousses. Avec une cisaille ou un sécateur, vous devez couper toutes leurs tiges à environ 5 cm de la surface du sol.