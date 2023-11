RENAUD, Yvon



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 31 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvon Renaud. Il était l'époux de dame Jeanne Lantier, fils de feu Marie-Anne Noel et de feu J.E. Renaud. Autrefois de Saint-Paul-du-Nord, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 18 novembre 2023 de 12h à 13h30.et de là, au cimetière adjacent pour l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeanne; son frère Michel (Hélène Lauzier); sa belle-soeur Florence Lantier; son filleul Philippe Renaud (Stéphanie Lacroix); sa filleule Joane Dumas (Louis Brassard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé : André (Réjeanne Gagné), Guy (feu Gertrude Fiset), Noëlla (feu Jules Fournier), Jeannine (feu Claude Dumoulin), Roland (feu Monique Dussault), Gaston (Ginette Rhéaume), Roger, Hélène (feu Roger St-Laurent) et Monique (feu Jean Cornay). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les excellents soins prodigués avec bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org