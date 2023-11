BÉGIN, René



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 novembre 2023, est décédé, à l'âge de 90 ans et 4 mois, monsieur l'abbé René Bégin, membre agrégé de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec depuis 1958, fils de feu Joseph Émile et de feu Rose-Anna Carpentier.Il fit ses études classiques au Petit Séminaire de Québec et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec (1946-1958). Ordonné prêtre en 1958, il poursuivit des études en catéchèse à l'Université Laval et à l'Institut catholique de Paris (1965-1968). Il est détenteur d'un baccalauréat ès arts, d'une licence en théologie et d'une licence en catéchèse. À titre de prêtre enseignant au Petit Séminaire de Québec, il fut successivement maître de salle, professeur en mathématiques et titulaire en éléments latins. Il fut également professeur en catéchèse et conseiller spirituel en secondaire III, professeur en sciences religieuses au collégial et directeur adjoint de la pastorale. Il fut professeur au collégial et en technique pastorale pour les adultes au Collège François-de-Laval. Il prit sa retraite de l'enseignement en 2004. Au Séminaire de Québec, il assuma plusieurs mandats au Conseil du Séminaire et il fut le directeur de la Résidence d'été de Petit-Cap de 1977 à 2017. Il exerça différents ministères à titre de vicaire dominical notamment aux paroisses de Sainte-Claire d'Assise, Sainte-Geneviève, Saint-Louis-de-France, Saint-Fidèle et l'Ange-Gardien. Les prêtres du Séminaire de Québec et les membres de la famille recevront les condoléances à lale mardi 14 novembre 2023 de 19h à 21h (stationnement dans la cour du Séminaire, entrée du 20, rue Port-Dauphin).Le corps sera inhumé dans la crypte de la Cathédrale. La maison funéraire Lépine-Cloutier est chargée des arrangements funéraires. En plus de ses confrères du Séminaire, sa deuxième famille, ses anciens étudiants et ses nombreux amis avec lesquels il a tissé des liens tout au long de son ministère, il laisse dans le deuil son frère Robert (Denise Gariépy), ses sœurs Hélène, Thérèse (Denis Paradis), Carmen (Jacques Morin), Aline, Nicole et sa belle-sœur Diane Asselin (feu Marcel). Il était également le frère de feu Jacqueline, feu Louise, feu Yvette (feu René Pagé). Il laisse également dans le deuil ses seize neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Cardinal-Vachon, fonds dédiés aux prêtres malades, 2900 rue Alexandra, Québec, QC G1E 7C7, tél : (418) 666-7953, site web : https://www.residencecardinalvachon.com/