Comment encore faire de l’argent avec la musique en 2023 ?

Dans un entretien à l’émission Prends pas ça pour du cash, coanimée par Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand et diffusée sur les ondes de QUB radio, David Dubé, PDG de Kartel Musik, lève le voile sur les tactiques innovantes qui ont permis à son entreprise de toujours rester à l’avant-garde de l’industrie musicale.

« Il ne faut pas baser son modèle sur la chance »

Pour David Dubé, les statistiques Spotify sont la clé. Ces chiffres permettent de voir quel est le profil type de l’auditeur, ses intérêts et surtout où il habite. Ce dernier élément est crucial puisqu’il permet de cibler les endroits idéaux pour faire un concert. En mettant en avant la puissance de Spotify, l’entreprise maximise donc la visibilité et l’impact des artistes qu’elle gère, exploitant pleinement les opportunités offertes par la diffusion en continu pour accroître ses revenus.

Écoutez l'entrevue de David Dubé, PDG de Kartel Musik, en format audio via QUB radio :

René Angélil n’y croyait pas

Pourtant, 20 ans plus tôt, alors que la compagnie était à ses débuts, David Dubé et Philippe Richard Bertrand, qui a travaillé avec M. Dubé, se faisaient rire aux nez lorsqu’ils disaient que les albums ne seraient plus profitables.

Philippe Richard Bertrand raconte même que lors d’un entretien auprès de René Angélil, ce dernier, incrédule, lui aurait dit « ça n’arrivera pas, le jeune ! ». Et pourtant, aujourd’hui, la grande majorité des revenus des artistes provient de leurs spectacles et non pas de leurs albums qui eux tirent bien peu de revenus en raison de la diffusion en continu.

Ainsi, le virage numérique de l’industrie musicale a complètement changé les habitudes de consommation de l’auditeur et la clé du succès est d’exploiter judicieusement les données des utilisateurs afin d’offrir un contenu taillé sur mesure tout en misant davantage sur les spectacles pour générer un profit.