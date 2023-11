Des idées de cadeaux?

Photos fournies par la Fondation

À l’approche des Fêtes, la Fondation Cap Diamant m’annonce le retour de son encan en formule virtuelle. À compter d’aujourd’hui à 12 h, jusqu’au lundi 13 novembre à 20 h, il sera possible de miser sur plus de 120 articles qui deviendront de beaux cadeaux sous le sapin. Pour participer à l’encan, vous devez vous préinscrire sur le site web. La liste des objets mis aux enchères est déjà disponible et il est encore temps d’offrir un produit, un service ou une carte-cadeau. Le président de la Fondation, Jean-Louis Bazin (photo), vous remercie à l’avance de votre générosité. Les dons recueillis permettront de poursuivre la mission de la Fondation et ainsi de continuer à offrir des programmes d’accompagnement aux personnes aînées isolées et vulnérables de la grande région de Québec. Renseignements : 418 614-9453 et https://fondationcapdiamant.com

Donnez chaleur et bonheur

La campagne de collecte de manteaux de seconde main, lancée par Chlorophylle, a cinq ans. Depuis le 1er novembre, jusqu’au 17 décembre, dans tous les magasins Chlorophylle de la province. Si la tendance se maintient, le chiffre magique de 3000 manteaux remis devrait être dépassé cette année, et ce, depuis le début du don de manteau. Rappelons qu’en échange d’un manteau d’hiver adulte, vous recevez un rabais de 75 $ applicable sur un nouveau manteau Chlorophylle. Cette année, les manteaux d’hiver pour enfant sont acceptés et en retour, vous aurez droit à un rabais de 30 $ sur un manteau d’hiver pour enfant Chlorophylle.

Prix Donna-Strickland

Bravo au professeur Peter Vanrolleghem (photo), de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, qui a reçu récemment le prix Donna-Strickland soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie. Cette distinction, remise annuellement par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), récompense un ou une scientifique dont les travaux dans une discipline des sciences naturelles ou du génie ont entraîné des bienfaits exceptionnels pour la société, l’environnement ou l’économie du pays. Spécialiste reconnu internationalement dans le domaine du génie des eaux, Peter Vanrolleghem a consacré sa carrière au développement et à la mise en œuvre de méthodes avancées pour la modélisation de la qualité de l’eau.

Anniversaires

Charlotte Cardin (photo), chanteuse montréalaise finaliste de La Voix en 2013, et qui, depuis, a deux albums à son actif et fut l’artiste la plus nommée aux Juno Awards 2022, 29 ans... Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et animatrice radio, 39 ans... Dominique Maltais, double médaillée olympique en snowboard cross et 5 fois détentrice du Globe de cristal, 43 ans... David Duval, golfeur de la PGA, gagnant du British Open en 2001, 52 ans... John McGrath, ex-animateur radiophonique de Québec (Radio Bible), 74 ans... Michel Pagliaro, auteur-compositeur-interprète québécois bien connu pour sa chanson J’entends frapper qui connut un grand succès en 1972, 75 ans... Claire Lepage, chanteuse populaire québécoise de la fin des années 1960 qui connaîtra quelques succès comme Bang Bang et L’amour est là, 79 ans.

Disparus

Le 9 novembre 2022 : Gaston Boivin (photo), 91 ans, père des animatrices radio de Québec et Saguenay Joanne Boivin (Rythme FM et FM 93) et Katia Boivin (Rouge FM)... 2019 : Ginette Guay, 63 ans, comédienne et actrice de Québec et conjointe de Jean-Jacqui Boutet... 2018 : James Greene, 91 ans, acteur américain... 2017 : John Hillerman, 84 ans, acteur américain connu pour son personnage de Jonathan Higgins (Magnum)... 2015 : Tommy Hanson, 29 ans, ex-lanceur du baseball majeur (2009 à 2013) avec Atlanta et Los Angeles... 2007 : Yves Asselin, 52 ans, communicateur, consultant et pigiste... 2002 : Alex Légaré, 75 ans, qui a dirigé les destinées du Tournoi pee-wee de Québec pendant 26 ans... 1991 : Yves Montand, 70 ans, chanteur et acteur français... 1970 : Charles de Gaulle, 79 ans, ex-président de la France (de 1958 à 1969) et général français... 1940 : Neville Chamberlain, 71 ans, homme d’État, premier ministre de Grande-Bretagne de 1937 à 1940.