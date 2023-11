D’hier à aujourd’hui

Photo fournie par Frédéric Lavoie

La Patro Roc-Amadour a procédé à la clôture des festivités entourant son 75e anniversaire de fondation (1948-2023) par la tenue d’une grande soirée qui a réuni 500 personnes (gens d’affaires, élus des différents paliers gouvernementaux, employés, anciens et bénévoles) dans son grand gymnase le 4 novembre. Des prestations musicales hautes en couleur, réalisées par des personnes du secteur des services adaptés, ont soulevé l’auditoire. Un hommage particulier a été réservé à la famille Dallaire qui, depuis la fin des années soixante, s’implique à de nombreux niveaux dans le Patro Roc-Amadour. Après Jules et Michel, c’est Marie-Chantal Dallaire, la troisième génération, qui s’implique au Patro. Un point fort de la soirée fut la présentation d’images montrant un ambitieux projet d’agrandissement des locaux actuels. Les nouveaux espaces permettraient d’accroître les services structurants offerts à la communauté de Limoilou, en plus de laisser place à des logements abordables. L’étude de faisabilité débutera sous peu et des rencontres avec les conseils de quartier se tiendront dans les prochaines semaines. Sur la photo, de gauche à droite : Yves Picard, président du CA du Patro ; Clément Lemieux, directeur général du Patro ; Normand Fillion, employé du Patro depuis 60 ans ; Bruno Marchand, maire de Québec, et Alain Sauvé, directeur de la Caisse Desjardins de Limoilou.

La belle vie !

Photo fournie par la famille

André Gagnon (photo), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, fête officiellement ses 80 ans aujourd’hui. Ex-directeur des relations publiques à l’Autodrome de Montmagny, André est toujours aussi passionné par le monde du stock-car. En plus d’être sur place pour suivre la Série LMS ACT Québec, aux autodromes de Montmagny et Chaudière, il ne rate jamais les courses des séries Pinty’s, Xfinity et NASCAR Cup Series à la télé. Depuis sa retraite de chez Martin & Levesque Uniformes, en 2007, André et son épouse, Marie Fournier, ont pris goût aux voyages avec des séjours dans plusieurs pays du monde (Espagne, Portugal, Italie, Indonésie, Chine, Inde, Tunisie, Mexique et République dominicaine). Cette année, le couple est passé à nouveau par l’Espagne (Costa Del Sol), l’Égypte, la Jordanie et le Maroc et est de retour depuis le début de novembre d’un séjour d’un mois, encore en Espagne (Torremolinos). De « passage » à Québec, le temps d’un party anniversaire en compagnie des enfants, le couple de grands voyageurs repart demain pour Riviera Maya, au Mexique. Le Vietnam figure déjà sur la liste des prochaines destinations, au printemps 2024. Comme dirait André : « La vie est belle ! Vive la vie ! »

Le jour du Souvenir

Photo TIRÉE DE WIKIPEDIA/DOMAINE PUBLIC

Aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays feront une pause (à la onzième heure du onzième jour du onzième mois chaque année) et rendront hommage aux hommes et aux femmes tués au cours des guerres et opérations militaires auxquelles le Canada a participé ainsi qu’en reconnaissance et respect aux femmes et aux hommes qui, en temps de guerre, ont fait d’énormes sacrifices, y compris celui de leur propre vie, pour défendre nos valeurs de liberté et de démocratie. Cette journée commémore la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918 (photo), qui a mis fin à la Première Guerre mondiale.

Le Parc nautique Lévy a 40 ans

Photo fournie par le PNL

Les dirigeants du Parc nautique Lévy (PNL) avaient convié leurs membres, le samedi 4 novembre, à un cocktail dînatoire afin de célébrer le 40e anniversaire de fondation de la « Marina » de Lévis et se rappeler tout le travail accompli depuis les premiers jours en 1983. Lors de l’inauguration officielle, en juillet 1984, les installations portuaires de la marina du PNL étaient conçues pour accueillir 60 embarcations de plaisance. Quarante ans plus tard, et après que beaucoup d’eau eut coulé devant son entrée, ce sont 265 embarcations qui « mouillent » durant la belle saison dans le grand bassin. D’autres festivités sont prévues en 2024 pour souligner l’anniversaire, avec le dévoilement d’une nouvelle image de marque. Le PNL, en complicité avec Quai 1635 Lévis, le restaurant de la marina, a remis lors du cocktail un chèque de 3000 $ au Service d’entraide de Pintendre qui œuvre sur le territoire de Lévis auprès de personnes défavorisées. Sur la photo, de gauche à droite : Éric Nadeau, du Service d’entraide de Pintendre, Félix Vaillancourt, propriétaire du Quai 1635 Lévis, et Danielle Leblanc, commodore du PNL.

Anniversaires

Photo fournie par Lemieux Assurances

François Lemieux (photo), président de Lemieux assurances, 57 ans... Leonardo DiCaprio, acteur américain, 49 ans... Jean-Gabriel Pageau, dans l’organisation des Islanders de NY (LNH), 31 ans... Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé et de cinéma, 60 ans... Demi Moore, actrice américaine et productrice de cinéma, 61 ans... Lloyd Langlois, ex-skieur acrobatique, 62 ans... Jacques Lemelin, gardien de but qui, au cours de la saison 1972-1973, a disputé neuf matchs dans l’Association mondiale de hockey avec les Nordiques de Québec, 74 ans... Nadine Trintignant, cinéaste et écrivaine française, 89 ans.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 11 novembre 2022 : John Aniston (photo), 89 ans, comédien américain et père de l’actrice Jennifer Aniston... 2021 : Frederik de Klerk, 85 ans, dernier président blanc de l’Afrique du Sud, prix Nobel de la paix, qui a officiellement mis fin à l’apartheid et libéré l’icône Nelson Mandela... 2020 : Michel Mongeau, 74 ans, comédien et animateur jeunesse de 275-Allô à la Première chaîne de Radio-Canada... 2017 : Claude Brodeur, 58 ans, membre de l’organisation des Expos de Montréal, à titre de lanceur en 1980... 2016 : Robert Vaughn, 83 ans, acteur américain... 2011 : Charlie Lea, 54 ans, lanceur qui a évolué pendant six saisons avec les Expos... 2008 : Jean-Charles Gravel, 69 ans, ex-entraîneur des Nordiques du Maine au milieu des années 1970 et des Saguenéens de Chicoutimi (1977-1978)... 2004 : Yasser Arafat, 75 ans, chef de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) de 1969 à 2004... 1996 : Léo Ilial, 63 ans, comédien français ayant fait carrière au Québec.