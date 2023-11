PETITCLERC, Rita Létourneau



À la Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 21 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rita Létourneau, épouse de feu monsieur Roger Petitclerc, fille de feu madame Rose Beaulieu et de feu monsieur Jules Létourneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils : Robert et feu Manon Petitclerc; son petit-fils : Jonathan Petitclerc (Marija Stojkovska), ses frères et soeurs ainsi que la famille Petitclerc, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 16 novembre 2023, de 19h à 21h.L'inhumation se fera au cimetière St-Félix-de-Cap-Rouge ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du 5ième étage de la Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures pour l'excellence des soins prodigués.