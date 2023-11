Elle veut demander un loyer à son conjoint

Vous venez d’acheter une propriété et votre conjoint va aménager avec vous. Oui, mais comment partager les dépenses pour que chacun y trouve son compte?

Une lectrice se trouve dans cette situation et se demande de quelle façon les dépenses pourraient être réparties entre elle et son conjoint. Elle envisage de lui demander un loyer mensuel dans lequel elle inclurait la moitié de l’hypothèque et des services. Est-ce une bonne option? Pour le savoir, nous avons posé la question à Véronique Joanis, conférencière et formatrice pour L’Argent... Parlons-en.

Explorer l’histoire financière de chacun

De prime abord, la formatrice constate que la question de la propriété de la maison n’est pas abordée. «Si l’un des deux paye la moitié de l’hypothèque sans être copropriétaire, il contribuera à l’actif de son conjoint, mais n’accumulera pas d’actif lui-même», mentionne-t-elle.

Si cela n’est pas compris et accepté par les partenaires, le contexte pourrait finir par créer des frustrations. «C’est pourquoi il est essentiel de commencer par discuter de l’histoire financière personnelle de chacun, de parler de ses craintes par exemple. Il faut explorer la dynamique des finances à travers le vécu familial et de couple», recommande-t-elle. Dans ce cas précis, la nouvelle propriétaire a peut-être eu une mauvaise expérience dans le passé, ou il s’agit tout simplement d’un couple trop récent pour vouloir s’engager dans l’achat d’une maison commune.

Dans la foulée de cette discussion, on devrait aussi tenter d’en apprendre davantage sur le rapport à l’argent de son partenaire: cette personne est-elle cigale ou fourmi, quelles sont ses valeurs sur le plan financier, quel est son revenu, a-t-elle les moyens de payer ce dans quoi elle s’est engagée, est-elle endettée, a-t-elle déjà été en situation d’insolvabilité, etc. Autant de questions qui aideront à mieux connaître son conjoint et à éviter les mauvaises surprises!

Afin que cette conversation se déroule en douceur, Véronique Joanis recommande d’adopter une approche positive, axée sur les projets et les objectifs communs. De cette façon, on pourra aborder ce sujet délicat sans porter de jugement ni occasionner de tension.

Assurer la sécurité financière de chacun

En ce qui concerne le partage des dépenses, la formatrice conseille de viser davantage l’équité que l’égalité. «Payer moitié-moitié peut plonger l’un des deux conjoints dans les difficultés financières si les revenus ne sont pas relativement similaires», dit-elle. Elle suggère plutôt de viser 80% de satisfaction pour chacun, dans la mesure où les deux devront faire des compromis et accepter d’assumer certaines pertes.

Le paiement des dépenses au prorata des revenus n’est pas nécessairement la solution idéale non plus s’il existe une forte disparité des moyens financiers. «La personne qui gagne le moins sera désavantagée, ce qui engendre d’importantes disparités dans le niveau de vie», remarque-t-elle. C’est pourquoi on devrait faire preuve de souplesse, en proposant par exemple que le conjoint le plus à l’aise financièrement paye pour les vacances, les sorties et loisirs de celui qui gagne le moins.

On peut aussi adopter des modes de gestion différents: on débourse 50/50 pour l’actif, mais au prorata pour les autres dépenses. «L’idée générale est de faire en sorte que chacun puisse préserver sa sécurité financière. Il faut se montrer flexible et penser en termes de projets de couple. Par exemple si on veut partir en vacances dans deux ans, l’un des conjoints pourrait décider que l’argent gagné grâce aux heures supplémentaires qu’il effectue au travail sera versé dans un compte dédié à ce voyage», illustre Véronique Joanis.

CONSEILS:

· Chaque conjoint devrait préparer un budget annuel, ce qui donnera une meilleure idée de ce qui restera dans ses poches une fois les dépenses payées. C’est aussi une bonne façon de s’assurer que le mode de gestion des finances choisi est équitable.

· N’hésitez pas à revoir le budget au bout de trois mois pour vous assurer qu’il tient la route et l’adapter au besoin, mais aussi à chaque changement important (achat d’une maison, arrivée d’un enfant, nouvel emploi, perte d’emploi, etc.).

· Si le couple n’est pas marié, un contrat de vie commune peut être utile pour déterminer le partage des responsabilités et des contributions de chacun pendant la vie commune et en cas de séparation.