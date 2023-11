Êtes-vous connaisseur?: 25 questions sur le chevreuil

Une demi-heure avant le lever du soleil, ce matin, débutait la saison de chasse au cerf de Virginie à l’arme à feu dans plusieurs zones. Je vous propose un jeu-questionnaire avec des choix de réponses multiples. Vous pourrez ainsi mettre vos connaissances à l’épreuve. Vous trouverez le solutionnaire au bas de la page.

1. Le cerf de Virginie est le cervidé sauvage le plus abondant et le plus répandu en Amérique du Nord. Son aire de répartition s’étend du Canada jusqu’au... ?

A) Labrador

B) Nouveau-Brunswick

C) New Hampshire

D) Pérou

2. Combien y a-t-il d’espèces et de sous-espèces de cerfs sur la planète ?

A) 3

B) 4

C) 20

D) 100

3. En hiver, un cerf de Virginie utilise normalement une superficie de moins de 5 km2 tandis qu’en été, celle-ci peut atteindre jusqu’à... ?

A) 10 km2

B) 15 km2

C) 20 km2

D) 25 km2

4. Lors du rut, les cerfs de Virginie communiquent par des sons et des signaux chimiques que l’on appelle... ?

A) phéromones

B) testostérones

C) hormones

D) progestérones

5. Le buck gratte le sol afin d’y laisser l’odeur des glandes qu’il possède entre les doigts, puis il urine sur les glandes _________ à l’intérieur de ses pattes arrière pour déposer une odeur puissante indiquant sa présence.

A) pelviennes

B) tarsiennes

C) cornéennes

D) palmaires

6. Le chevreuil peut atteindre la maturité sexuelle dès l’âge de... ?

A) 6 ou 7 mois

B) 18 mois

C) 24 mois

D) 30 mois

7. Au chapitre de la reproduction, la femelle devient plus productive à partir de... ?

A) 1,5 an

B) 2 ans

C) 2,5 ans

D) 3 ans

8. Pour les faons, l’allaitement devient minimal vers l’âge de 6 semaines. Ils sont totalement sevrés vers __________ semaines et ils peuvent survivre sans leur mère qui l’accompagnerait normalement pendant près d’un an.

A) 8-9

B) 10-12

C) 13-15

D) 16 et plus

9. Le ver des méninges peut causer la mort des orignaux et des caribous infectés. Pour le chevreuil, ce parasite est... ?

A) mortel dans 25 % des cas

B) mortel dans 50 % des cas

C) mortel dans 75 % des cas

D) n’a pas d’effet grave

10. Sur le panache d’un mâle, pour être considérée comme une pointe, cette dernière doit mesurer au moins... ?

A) 2,5 cm ou 1 po

B) 7 cm

C) 10 cm

D) il n’y a pas de taille minimale

11. Les appareils de visée au laser sont __________ pour chasser.

A) interdits

B) permis

C) permis sur les poudres noires seulement

D) permis seulement au sud du fleuve Saint-Laurent

12. Il est interdit d’utiliser de l’urine naturelle de cerf en tout temps, quelle que soit son origine. Pour ce qui est des leurres olfactifs naturels provenant de cervidés comme les glandes tarsiennes et les phéromones, leur utilisation est... ?

A) interdite

B) interdite sauf à l’île d’Anticosti

C) permise

D) permise à condition qu’elle provienne du Québec

13. Les empreintes du caribou mesurent de 7 à 13 cm et celles de l’orignal de 12 à 15 cm. Combien mesurent celles du chevreuil ?

A) 5 à 8 cm

B) 7 à 12 cm

C) 9 à 15 cm

D) de 5 à 15 cm

14. Le panache du chevreuil apparaîtra et commencera sa croissance vers la mi-avril. Il cessera normalement de croître lorsque le cerf atteindra l’âge de... ?

A) 4 ans et demi

B) 6 ans et demi

C) 8 ans et demi

D) il ne cessera jamais de grandir

15. Pour les cervidés, le panache agit jusqu’à un certain point comme un radiateur, car... ?

A) le sang y circule

B) il est recouvert de velours

C) il imbibe l’eau

D) il pousse en hiver et tombe à l’été

16. Dans de bonnes conditions, un spécimen adulte mangera ____ par jour ?

A) 1 kg

B) 2 kg

C) 3,5 kg

D) 5 kg

17. Tout comme les humains, les cerfs ont des dents de bébé qui seront remplacées par une dentition permanente à l’âge de... ?

A) 6 mois

B) 18 mois

C) 24 mois

D) 30 mois

18. Les cerfs sont de bons nageurs, en partie parce qu’ils... ?

A) ont des sabots plats

B) ont une couche de poils creux qui assure leur flottabilité dans l’eau

C) ont l’intestin naturellement gonflé

D) ils ne sont pas de bons nageurs

19. Comme les vaches, les cerfs ont ____ estomacs ?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

20. Lorsque les chevreuils détectent un danger potentiel, ils relèvent la queue lors de leur fuite tout en exposant le dessous de couleur blanche. Cet acte instinctif a pour but de... ?

A) alerter les autres congénères et donner un point de repère à suivre pour les faons

B) créer une embrouille et un doute dans l’esprit des prédateurs

C) libérer une petite quantité d’urine qui alerte les autres

D) aucun but particulier

21. Les yeux des cerfs sont positionnés sur le côté de la tête. Cela leur donne l’avantage d’avoir une vision à grand angle

de _______degrés.

A) 180

B) 240

C) 270

D) 310

22. Contrairement aux chiens, les cerfs de Virginie ne remuent la queue que lorsqu’ils sont... ?

A) en rut

B) surpris

C) en groupe

D) avec leurs rejetons

23. Ayant plus de bâtonnets que de cônes, la vision des cerfs est ___________ la nuit que le jour.

A) meilleure

B) moins bonne

C) identique

D) plus floue

24. Le transport de la dépouille sur le toit ou sur le capot de la voiture est à proscrire à cause de...

A) la chaleur qui s’en dégage

B) l’exposition de la carcasse au soleil

C) l’image négative que cela peut engendrer auprès de certaines personnes

D) toutes ces réponses

25. Il est _________ de chasser sous l’influence d’une boisson alcoolisée ou d’une drogue, notamment le cannabis.

A) permis

B) toléré

C) toléré si vous êtes seul

D) interdit

Réponses

1) D, 2) D, 3) B, 4) A, 5) B, 6) A, 7) C, 8) B, 9) D, 10) A, 11) B, 12) A, 13) A, 14) B, 15) A, 16) C, 17) D, 18) B, 19) C, 20) A, 21) D, 22) B, 23) A, 24) D, 25) D



