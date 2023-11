Faire son propre savon, c’est amusant (et pas si compliqué!)

Il y a énormément d’objets qui sont agréables à fabriquer soi-même. Mais les produits d’hygiène ont une place à part, car on les utilise quotidiennement, et on peut les personnaliser et les adapter à soi à l’infini : couleur, odeur, effets...

Pour entrer dans ce merveilleux monde, le savon est la meilleure des étapes. Avec une fabrication ludique, il fait à la fois un merveilleux produit pour soi et un cadeau idéal et personnalisé pour ses amis.

Et l’avantage de faire son savon soi-même, c’est aussi le coût ! Cela coûte 15 à 20 $ pour fabriquer un kilo de savon !

Pour ce faire, la technique la plus simple est la saponification à froid, réalisable à la maison, et qui donne des savons très hydratants.

Ingrédients faciles à trouver

Elle consiste à mélanger de la soude avec des huiles. La soude va consommer les huiles, et les huiles vont neutraliser la soude, transformant le mélange en pâte à savon, au bout de quelques jours.

Photo fournie par François Mathieu

Les ingrédients sont faciles à trouver : de l’eau, de la soude caustique, de l’huile de coco, du beurre de karité, de l’huile de pépin de raisin, de l’huile d’olive et des huiles essentielles. 600 g de matières grasses suffisent, il n’est donc pas nécessaire d’acheter des gallons !

La soude caustique s’achète chez des fournisseurs spécialisés, comme Noblessence à Montréal. Pour les autres matières, les Âmes Fleurs dans les Laurentides ou New Direction Aromatics, en Ontario, sont de bonnes adresses. Et les outils sont des outils de cuisine du quotidien : un grand bol, un petit bol, un ramequin, une spatule, un mélangeur à immersion, un contenant résistant à la chaleur pour le mélange eau/soude, un ramequin pour la soude et un thermomètre. Pensez simplement à utiliser des outils avec lesquels vous ne cuisinerez pas ensuite.

Photo fournie par François Mathieu

Être prudent

La seule précaution à prendre concerne la soude caustique, qui est dangereuse si elle tombe sur la peau, car elle va provoquer une brûlure chimique.

Il faut donc se protéger quand on la manipule (tablier, masque, gants, lunettes, et idéalement en extérieur), et on recommande très fortement de commencer par un atelier de formation, pour le faire avec des experts.

Il en existe plein et on donne ce type d’atelier chaque semaine aux Affûtés !

Une fois cette initiation faite, vous aurez toutes les compétences pour faire vous-même votre savon à la maison.

Et en une session, on peut facilement fabriquer du savon pour un an !

De quoi faire des cadeaux à tous ses amis pour les fêtes !

► On peut adapter les recettes à l’infini, en fonction des spécificités de chaque peau : beurre de karité pour les peaux sèches et abîmées, poudre d’avoine pour les peaux réactives, huile de pépins de raisin pour lutter contre le vieillissement de la peau, macérat de calendula pour réparer les peaux abîmées...