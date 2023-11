BIRON, Dr Simon



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er novembre 2023 est décédé, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 76 ans, docteur Simon Biron. Fils de feu Germaine Boudreault et de feu Paul Biron, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Camille Hardy; ses enfants : Stéphanie (Marc-André Imbeault), Thomas (Marie-Laure Pelletier) et Marie-Ève (Jasmin Bédard); ses petits-enfants : Éléonore, Elliot, Mathilde, Gaëlle et Laura-Maxime; ses frères et soeurs : Rodrigue (Liette Dupuis), Hélène, Brigitte (feu Jean-Claude Lebel), Grégoire (feu Claude Corriveau) et Pierre (Liliane Thivierge); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hardy ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre sa soeur et marraine Françoise, son frère Paul-Émile et sa soeur Reine qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances, de 13h00 à 15h30, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière de Sainte-Croix de Lotbinière à une date ultérieure. Sa famille tient à remercier les intervenants du Centre de jour l'Intemporel et du Centre Bonne Entente pour leur accompagnement ainsi que le personnel de l'unité de gériatrie de l'IUCPQ et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294 et/ou à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270 chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (QC) G1S 2M4, téléphone : 418 684-5333 poste 1439 et/ou à la Fondation IUCPQ (particulièrement à l'Obésité - Fonds de chirurgie de l'obésité), 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https : //www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/, https : //amisdujhsb.ca/donner/, https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.