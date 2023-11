À TVA SPORTS: finale de la Coupe Dunsmore

Pour une dixième fois de suite, les Carabins affrontent le Rouge et Or de l’Université Laval en finale de la Coupe Dunsmore, cet après-midi, au CEPSUM de l’Université de Montréal.

La rencontre est présentée à TVA Sports.

Nous sommes au premier quart. La marque est de 7-0 pour les Carabins.

MOMENTS MARQUANTS

- TOUCHÉ! Kaylyn St-Cyr réussit une interception et marque ensuite le touché, la transformation est réussie et les Carabins mènent 7-0

- Interception par Édouard Doyon (Carabins), on corrige un revirement par un revirement à 10:48 au premier quart

- Ballon échappé par William Legault (Carabins), rattrapé par le Rouge et Or, à 11:59 au 1er quart

AVANT-MATCH

Champions de la saison régulière, les Carabins ont disposé du Rouge et Or à deux reprises lors du calendrier 2023, dont un gain de 28-0 au CEPSUM le 14 octobre, et ils viseront un deuxième balayage de la série de trois parties entre les deux grands rivaux après celui de 2021.

Ils voudront aussi se venger de la victoire de 25-24 de l’Université Laval lors de l’édition 2022 de l’événement.

«Laval est champion en titre de la Coupe Vanier et tu ne peux pas être considéré comme les favoris tant que tu n’es pas en haut de la montagne, expliquait l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. Les deux parties de la saison régulière n’existent plus. Ce titre de favoris est une affaire pour les journalistes et les spectateurs.»

«C’est toujours spécial d’affronter les Carabins à la Coupe Dunsmore, a affirmé l’entraîneur du Rouge et Or, Glen Constantin. Comme dans la rivalité entre Ohio State et Michigan, on ne se tanne pas. C’est la plus belle vitrine du football québécois.»

C’est seulement la quatrième fois que la Coupe Dunsmore est disputée au CEPSUM. Les locaux se sont inclinés en 2004 et 2016 et ont gagné en 2021.

Le Rouge et Or aura fort à faire s’il veut contenir le quart-arrière des Bleus, Jonathan Sénécal, récipiendaire du trophée Jeff Russel décerné au joueur par excellence du RSEQ.

Ce dernier ne tenait cependant rien pour acquis à l’approche du match d’aujourd’hui.

«Chaque Coupe Dunsmore a été chaudement disputée et je m’attends à la même chose cette année», a-t-il expliqué, jeudi dernier.