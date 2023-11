La Vieille Havane, un trésor à découvrir

Ces jours-ci, on célèbre le 504e anniversaire de la fondation de la ville de San Cristobal de La Havane, en rendant hommage à celui qui a mis en valeur le riche patrimoine de la Vieille Havane, Eusebio Leal, décédé il y a trois ans. Cet historien très apprécié avait entrepris, il y a une quinzaine d’années, avec l’aide de plusieurs organismes internationaux, cette colossale entreprise de restauration du centre historique de la vieille ville, véritable musée à ciel ouvert et patrimoine de l’humanité. Se promener dans les rues étroites et ombragées de la Vieille Havane est toujours une expérience unique où vos cinq sens sont interpelés à chaque détour. On a prévu tout un programme d’activités : circuits culturels entre les différentes places de la vieille ville, concerts, musique et danse, bien évidemment, expositions, ateliers, etc.

Photo d'archives, AFP

Au même moment, du 15 au 17 novembre, La Havane sera l’hôte de la XIXe rencontre internationale sur la gestion des villes patrimoines. À cette occasion, on se demandera, entre autres, que choisir entre habiter une ville intelligente et habiter une ville sage. Selon les organisateurs de l’événement, les villes patrimoniales sont désormais confrontées à ce genre dilemme. Il m’a été impossible de savoir si les villes de Montréal et de Québec seront de la partie, elles qui possèdent toutes deux une partie historique de grande valeur patrimoniale, qui remonte à l’époque de la colonisation française.

Photo Jacques Lanctôt

Un tribunal international pour juger les responsables du blocus contre Cuba

De nombreux tribunaux internationaux ont existé par le passé pour juger des crimes de guerre commis par un État. Le premier et le plus connu est très certainement le Tribunal de Nuremberg, qui a jugé les crimes — un génocide — commis par les nazis allemands, au terme de la Seconde Guerre mondiale. D’autres tribunaux populaires ont existé, comme le tribunal Russell-Sartre pour juger les crimes de guerre commis par les États-Unis contre le Vietnam. Ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains de ces tribunaux ont force de loi, d’autres sont créés par des organismes de défense des droits humains, des juristes et autres personnalités connues pour alerter l’opinion publique qu’un génocide est en train de se produire dans un pays donné. S’ils n’ont aucune véritable autorité contraignante, ces tribunaux populaires ont néanmoins une légitimité morale.

Photo Jacques Lanctôt

Le tribunal international qui sera chargé de juger les responsables de l’injuste blocus économique et commercial contre Cuba siégera au sein du Parlement européen à Bruxelles et sera formé de prestigieux juristes internationaux, y compris des juristes et experts étatsuniens. Ce même tribunal examinera la légalité des dispositions extraterritoriales qui s’appliquent contre les entreprises européennes qui désirent faire affaire avec Cuba, de même que l’inclusion de Cuba dans la liste des pays qui encouragent le terrorisme. Il tentera de chiffrer les pertes énormes encourues depuis plus de soixante ans.

Photo Jacques Lanctôt

Mais comment calculer tous ces facteurs humains, le stress, l’inquiétude, la douleur et le désespoir, quand la nourriture se fait rare, quand les médicaments manquent pour alléger la douleur ou assurer une prompte guérison ? Quand le pétrole fait défaut pour mettre en marche l’industrie sucrière parce que les compagnies maritimes risquent des amendes millionnaire si elles livrent le précieux liquide dans l’île, ou encore les pièces de rechange pour réparer les centrifugeuses ? Quand la compagnie nationale d’aviation ne peut plus voler parce que dans les Airbus ou autres modèles d’avion qu’elle pourrait acheter ou louer entrent des composantes étatsuniennes ? Même chose avec les ordinateurs pour les écoles ou les universités.

Il est à souhaiter que les condamnations de ce tribunal international parviennent jusqu’au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour forcer les États-Unis à mettre fin au blocus et à verser une juste compensation au peuple cubain qui souffre tant depuis toutes ces années.