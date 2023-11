L’âge des chiens et chats: comment définir la vieillesse?

Novembre, c’est le mois de la gériatrie animale. Quand est-ce que l’on considère qu’un chien ou un chat est « vieux » ? Regard sur nos animaux de compagnie vieillissants.

Ah ! Le vieillissement ! Personne n’y échappe. Le vieillissement n’est pas une maladie en soi et plusieurs facteurs (la génétique, l’environnement, la nutrition, le stress, les maladies, etc.) vont influencer son cours. En médecine vétérinaire, on parle de plus en plus de l’animal vieillissant et on a défini ces stades de vie.

Vous le savez bien. Avec les humains vieillissants, on parle d’âge d’or ou de troisième âge pour les catégoriser. On dira de ces personnes qu’elles sont des aînées. Mais comment catégorise-t-on les animaux vieillissants ? À quel âge les animaux atteignent-ils l’âge d’or au juste ? À partir de quand considère-t-on un chien ou un chat comme étant sénior et comme étant gériatrique ?

De façon générale, on dit d’un animal qu’il est sénior quand il entre dans le dernier quart (25 %) de sa vie, selon une durée de vie estimée, bien sûr. Par exemple, si on s’entend pour dire que l’espérance de vie d’un golden retriever est autour de 12 ans, alors il devient sénior à l’âge de 9 ans. On dit qu’un animal est gériatrique quand celui-ci dépasse son espérance de vie estimée. Ainsi, un golden retriever sera considéré comme gériatrique s’il dépasse l’âge de 12 ans.

L’âge d’or

Bien sûr, c’est un peu théorique, mais, vous l’aurez compris, ces stades de vie varient selon l’espèce animale et, chez les chiens, selon la race. Les petites races de chiens vivent généralement plus longtemps que les grandes.

Les chiens de petite taille et les chiens de taille moyenne atteignent respectivement l’âge d’or entre 8 et 11 ans pour les premiers et entre 8 et 10 ans pour les deuxièmes. Les chiens de grande taille seront considérés comme étant séniors vers l’âge de 8 à 9 ans tandis que les chiens de race géante atteignent leur séniorité vers 6 ou 7 ans. Afin d’inclure tout le monde canin, les vétérinaires diront généralement que les chiens entrent dans leurs années de séniorité à partir de 8 ans.

Qu’en est-il des chats ? Selon l’American Association of Feline Practitioners (AAFP), les chats sont considérés comme matures entre 7 et 10 ans, puis séniors entre l’âge de 11 et 14 ans. On dit qu’ils sont gériatriques dès qu’ils atteignent 15 ans.

Rester alerte

Certains changements physiologiques se produisent chez les animaux âgés comme le pelage qui blanchit. Cependant, le vieillissement n’est pas une maladie en soi. Il ne faut pas confondre les signes de maladies et le vieillissement.

Un animal sénior devrait être en forme et en bonne santé. Il devrait être encore suffisamment énergique, avoir de l’entrain et vaquer à ses occupations habituelles. Si ce n’est pas le cas, ne mettez pas la faute sur l’âge de l’animal et consultez votre vétérinaire !

Mon chien est-il sénior, Docteur ?

L’American Animal Hospital Association (AAHA) a créé un petit outil sympathique pour aider les propriétaires d’animaux à identifier dans quel stade de vie se situe leur chien ici : https://www.aaha.org/aaha-guidelines/life-stage-canine-2019/canine-life-stage-calculator/. Il suffit d’inscrire la race de son chien et son âge actuel et le calculateur fait le reste ! Alors, votre chien est-il sénior ?