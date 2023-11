L’autre Costa Rica : à l'aventure sur la magnifique Côte Caraïbe

Le Costa Rica est synonyme de volcans, de cascades, de plages bondées, de paradis pour les surfeurs, mais il existe aussi des contrées moins souvent explorées qui méritent qu’on s’y attarde. La côte des Caraïbes regorge de trésors, de musique reggae, de nature abondante, d’animaux impressionnants, et tout ça, sans les grandes hordes de touristes de la côte Pacifique.

Du nord au sud, départ vers l’autre Costa Rica, la côte des Caraïbes!

1. LE PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

Photo fournie par Visit Costa Rica

Entre les montagnes et la mer, le parc national de Tortuguero offre un dépaysement garanti. Cette réserve naturelle de 312 km2, autrefois victime de coupe à blanc, est protégée depuis 1970. Cette forêt de deuxième génération est maintenant l’habitat de tortues, jaguars, caïmans, lamantins et d’autres mammifères, reptiles et oiseaux multicolores. Voyager vers le parc national est une aventure inoubliable.

Quoi faire à Tortuguero

Observer les tortues

Maude Carrier, Agence QMI

Chaque année, des centaines de tortues de quatre espèces différentes, dont la magnifique tortue verte, viennent pondre la nuit leurs œufs sur les 30 km de plage de Tortuguero entre avril et novembre. Il est possible de faire une excursion en soirée afin d’en apercevoir une au travail, non pas sans un guide qui s’assure du respect de l’environnement du reptile. Vous pourriez aussi avoir la chance d’admirer, tôt le matin ou peu avant la tombée du jour, les bébés tortues s’élancer dans l’océan et tenter de survivre aux nombreux prédateurs qui les attendent avec impatience sur la plage et dans la mer. Le centre de conservation de la tortue marine saura vous informer sur les différentes espèces présentes dans le parc national et parler des multiples efforts mis en place pour les préserver.

Observer la faune

Photo fournie par Visit Costa Rica

Tortuguero offre également une faune et flore très diversifiées que l’on peut explorer depuis l’eau, en kayak ou en bateau, accompagné d’un guide chevronné. On vous recommande fortement l’expédition en kayak au petit matin, alors que les animaux et insectes sont les plus actifs. N’oubliez pas vos jumelles!

Monter El Cerro

Maude Carrier, Agence QMI

Seul point en hauteur dans le parc national, le mont El Cerro n’est pas bien plus élevé que le mont Royal. Aménagé avec près de 200 marches, on grimpe à son sommet pour avoir une vue d’ensemble sur les nombreuses rivières qui sillonnent le parc vers la mer des Caraïbes.

Se balader dans le village

Maude Carrier, Agence QMI

Le village de Tortuguero est 100% voué aux touristes, mais fait la fierté des habitants. On y retrouve des boutiques souvenirs, restos-bars au bord de la rivière, et quelques hébergements à prix modique.

Où dormir à Tortuguero

Maude Carrier, Agence QMI

Vous aurez plusieurs options d’éco lodge pour votre séjour. La plupart proposent des forfaits qui incluent le transport depuis San José, les repas (formule buffet) et quelques excursions. Il s’agit là de la manière la plus simple pour se rendre à destination, mais il est aussi possible de le faire par soi-même ou avec l’aide d’une agence de voyages.

Pour une expérience unique au cœur de la jungle où vit une famille de capucins et de singes hurleurs, le Evergreen Lodge est un excellent choix. Si vous préférez être situé près de mer et rivière, le Mawamba Lodge propose de magnifiques jardins et un service personnalisé.

Maude Carrier, Agence QMI

Sachez que les hébergements sont tous de style rustique, sans air climatisé. Ils disposent d’une piscine où se rafraîchir après les expéditions, et de station d’eau où remplir sa bouteille réutilisable.

On recommande de séjourner trois nuits minimum afin d’avoir deux journées complètes pour les activités.

Comment s’y rendre

Maude Carrier, Agence QMI

Il faut compter au moins 4h de San Jose (parfois plus) pour arriver à destination, dont 1h15 de bateau qui vous mènera dans les confins de la jungle costaricaine. Vous pouvez également prendre un petit avion depuis San José, mais les horaires sont limités et le coût, beaucoup plus élevé.

La météo à Tortuguero

Le parc national de Tortuguero est une jungle tropicale. Il pleut régulièrement (même on n’a pas vu une goutte de pluie lors de notre séjour en octobre 2023!) Prévoyez donc des vêtements et chaussures imperméables ainsi que (beaucoup) de chasse-moustiques.

2. CAHUITA

Maude Carrier, Agence QMI

Cap vers le sud de la Côte Caraïbe jusqu'au village de Cahuita. L’attrait principal : son parc national. Situé sur une pointe avançant dans la mer des Caraïbes, on retrouve sur place un sentier plat de 8,5 kilomètres en pleine forêt qui longe l’eau turquoise. Les Costaricains s’y rendent surtout pour Playa Blanca, facilement accessible depuis l’entrée, mais à notre avis, il y a d’encore plus belles plages au sud. Marcher sur le sentier de sable permet de croiser des paresseux, des capucins, des singes hurleurs, des reptiles et divers oiseaux colorés. Il est possible de prendre un guide pour parcourir une partie du parc, ce qui peut être utile afin de repérer les bêtes les mieux cachées.

On peut séjourner dans le petit village où encore demeurer à une vingtaine de minutes au sud à Puerto Viejo, une ville un peu plus animée.

3. PUERTO VIEJO

Maude Carrier, Agence QMI

C’est à Puerto Viejo que se rassemblent les touristes venus de partout dans le monde. D’abord pour l’ambiance reggae bohème, puis aussi parce que plusieurs plages splendides se trouvent à distance de marche ou vélo de son centre. On ne se sent pas au Costa Rica ici, mais plutôt sur une île tropicale des Caraïbes avec Bob Marley comme trame de fond et des plats à saveurs créoles.

Quoi faire à Puerto Viejo

Maude Carrier, Agence QMI

Jaguar Rescue Center

Contrairement à ce que son nom indique, le Jaguar Rescue Center n’a pas de jaguar, mais vaut qu’on s’y arrête pour une visite guidée de deux heures. On y découvre plusieurs animaux du Costa Rica secourus, qui seront ensuite réhabilités puis remis en liberté lorsque possible. Lors de la visite, on peut observer des paresseux, quelques singes, plusieurs reptiles et de jolis oiseaux. Les visiteurs ne peuvent pas rencontrer les pensionnaires prêts à retourner en nature afin d’éviter de les habituer aux contacts humains.

Se balader à vélo sur la côte

Maude Carrier, Agence QMI

Depuis Puerto Viejo, il est très facile de rouler vers le sud en vélo. Plusieurs agences en offrent la location à environ 10$ par jour. Au programme : la plage noire et quasi déserte Playa Negra, la plage Cocles de sable blanc, la plage sauvage de Chiquita, la splendide plage de Punta Uva et la plage de Manzanillo, idéale pour partir en apnée. Vous pouvez aussi louer un VTT, un scooter ou une moto si vous préférez.

Où dormir à Puerto Viejo

Vous aurez amplement d’options à Puerto Viejo côté hébergement.

Maude Carrier, Agence QMI

Pour être à proximité de Playa Negra, un peu à l’extérieur du centre, la Prometida propose des bungalows avec cuisine complète, piscine et un service exceptionnel. Si vous désirez être plus au cœur de l’action, plusieurs hôtels, appartements et auberges de jeunesse offrent des chambres à prix raisonnables

Maude Carrier, Agence QMI

À savoir

La monnaie locale est le Colón ₡ (10$ CAD = 3826₡).

Les cartes de crédit sont acceptées presque partout (sauf au parc national de Tortuguero).

Le coût de la vie est plutôt élevé par rapport aux autres pays d’Amérique latine, mais il est possible de voyager pour moins en optant pour des auberges et la nourriture aux saveurs locales.

Le soleil se couche très tôt, la journée étant pratiquement de 12 heures.

Les déplacements peuvent se faire assez facilement en transport en commun, organisé ou privé.

Photo fournie par Visit Costa Rica

*Notre collaboratrice a été invitée par tourisme Costa Rica et ses partenaires dans le parc national de Tortuguero.