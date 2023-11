Le gardien Vincent Filion retrouve sa confiance avec l’Océanic

RIMOUSKI - Choix de première ronde des Foreurs de Val-d’Or en 2020, 6e au total, le gardien de 19 ans Vincent Filion est en train de relancer sa carrière avec l’Océanic après une saison plus difficile l’an dernier avec les Wildcats de Moncton, où il avait perdu son poste de gardien numéro un, lui qui en était pourtant à sa troisième campagne dans la LHJMQ.

Le changement d’air qui l’a amené à Rimouski lui a été salutaire. Clairement identifié comme l’homme de confiance devant le filet, il a retrouvé sa confiance, élément fort important pour tous les joueurs de hockey, mais encore plus crucial pour un gardien.

«Ça fait du bien de savoir qu’on ne sera pas remplacé à la première erreur et qu’on aura la chance de se racheter. Ça aide à la confiance», a commenté celui qui avait joué lors de 14 des 19 matchs des siens avant le programme double de vendredi et samedi face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Photo Alexandre D’Astous – Archives

Belle adaptation

«Ça va très bien. Je ne me sens plus comme un nouveau ici. Je suis rendu habitué. Je connais tout le monde. Tout va bien autant sur la glace qu’à l’extérieur. J’aime vraiment ça à Rimouski. Ça va bien avec les gars et avec les coachs. À Moncton, ça n’avait pas été comme je le souhaitais. Mon échange à Rimouski me permettait d’avoir un nouveau départ et jusqu’à maintenant, je suis très content de la façon dont ça se passe. Je suis content de moi. Je progresse dans la bonne direction, mais ce n’est pas encore parfait. C’est le fun de jouer des matchs présentement», a mentionné Filion.

Le gardien originaire de Shawinigan a été acquis lors du dernier repêchage en retour d’un choix de première ronde et d’une sélection de cinquième tour en 2023. Le directeur-gérant de l’Océanic, Danny Dupont, mentionnait alors que son début de carrière avait été affecté par la pandémie, qui n’avait pas été évidente à gérer pour un jeune de 16 ans.

Un autre adversaire de premier plan

L’Océanic complète un programme double à domicile ce samedi après-midi contre les Huskies de Rouyn-Noranda. C’est la troisième équipe dominante que la troupe de Joël Perrault affronte en deux semaines après le Drakkar et les Mooseheads.

«Je me répète, mais ce sont de bons tests pour nous afin de savoir où nous nous situons par rapport aux meilleures équipes de la Ligue et les Huskies en font assurément partie. Ils ont dominé les Remparts 51-16 dans les lancers mercredi à Québec», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Avant de s’amener à Rimouski, les Huskies étaient sur une séquence de trois victoires. Ils n’avaient subi qu’un revers en temps régulier à leurs 10 dernières rencontres.