Les dépendances expliquées aux ados et aux préados

Ingénieure agronome et biologiste de formation, journaliste scientifique primée, Marine Corniou décortique la dépendance et l’explique aux préados et aux ados dans un livre pertinent et essentiel, C’est quoi être accro? Allant droit au but, elle explique les différentes formes de dépendance, allant du vapotage aux réseaux sociaux, en passant par les «gratteux», les jeux vidéo et le cannabis. Un documentaire éclairant, très bien illustré par Cathy Karsenty, qui permet de mieux comprendre cette problématique très actuelle... et très sérieuse.

Dans son livre, Marine Corniou fait le tour des différentes formes de dépendance, les décrypte et les explique de façon claire et précise. Elle présente aussi de bons réflexes à développer pour favoriser de meilleures habitudes de vie.

© Éditions Auzou Québec

S’adresse directement aux jeunes

Quand on pense aux dépendances, l’alcool et les drogues nous viennent tout de suite en tête. Marine Corniou explique qu’il y en a d’autres: les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Elle décortique comment ça se présente, et les explique à un jeune public.

«C’est un livre qui s’adresse aux jeunes à partir de 11 ans. Les Éditions Auzou ont fait appel à moi parce qu’ils voulaient quelque chose de factuel qui ne soit pas moralisateur, et qui soit vraiment basé sur des explications simples des effets de tous ces comportements ou de ces substances», explique l’autrice en entrevue.

Lors de ses recherches, plusieurs éléments ont retenu son attention. «C’était un peu difficile au début de trouver le ton pour parler aux très jeunes adolescents de substances comme la cocaïne, l’alcool. On sait que ça vient plus tard dans l’adolescence. Ce qui m’a frappé, par contre, c’est à quel point les écrans arrivent très tôt dans la vie, y compris les réseaux sociaux.»

«Normalement, je crois que c’est 13 ans, la limite pour s’inscrire sur la plupart des réseaux sociaux. Mais très jeunes, les enfants ont des profils sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Ça m’a frappée. Ce n’est pas ma génération, mais j’ai un fils de 11 ans, donc j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet.»

Un domaine de recherche récent

C’est également un domaine de recherche qui est encore très récent, ajoute-t-elle. «Par exemple, l’addiction à internet n’est pas encore reconnue par l’OMS comme une maladie. L’addiction aux jeux vidéo est reconnue depuis pas longtemps. Il y a encore une zone un peu grise là-dedans: est-ce que vraiment ça a le même effet que les drogues, par exemple, sur le cerveau? Est-ce que c’est aussi nocif? Il y a pas mal de questions et ça m’a vraiment interpellée.»

Pour se documenter, Marine Corniou a examiné ce qui avait déjà été fait, par exemple par les organismes de prévention. «Ce sont des ressources qui sont très habituées à parler aux jeunes. J’ai regardé ce qui se faisait. J’ai regardé ce qui se faisait dans d’autres pays.»

«J’ai regardé l’état de la littérature scientifique, notamment sur toutes ces questions de réseaux sociaux, qu’est-ce que disent les études, par exemple, est-ce que ça peut être nocif sur la psychologie d’un enfant s’il est trop accro à son téléphone? J’ai aussi regardé les effets sur le cerveau.»

Son documentaire est très vulgarisé, parce qu’il s’adresse aux enfants, mais il est basé sur la science. «On essaie d’expliquer vraiment les effets, le circuit de la récompense, ce qui se passe dans le cerveau, qu’est-ce que les drogues peuvent faire, comment la dépendance s’installe. Ce n’est pas chez tout le monde et ce n’est pas immédiat.»

C’est quoi être accro?

Marine Corniou

Illustrations Cathy Karsenty

Éditions Auzou Québec

78 pages.

Marine Corniou est ingénieure agronome et biologiste de formation.

Elle est rédactrice en chef adjointe au magazine Québec Science.

En 2013 et en 2016, elle a remporté la médaille d’excellence Sanofi-Pasteur, et le prix Médias 2013 de reportage sur la santé de l’Association médicale canadienne.

«Plusieurs études suggèrent qu’un usage intensif des médias sociaux serait associé à un risque plus élevé de problèmes psychologiques et de mal-être. Ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs: d’abord, la vie sur les réseaux sociaux ne s’arrête jamais. On a donc l’impression de “rater” quelque chose en se déconnectant. D’un autre côté, en restant sur les réseaux sociaux, on se coupe de ce qui se passe dans la “vraie” vie.»

–Marine Corniou, C’est quoi être accro?, Éditions Auzou

