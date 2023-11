Les Alouettes à la Coupe Grey: «Je ne pourrais être plus heureux» – Marc-Antoine Dequoy

La victoire des Alouettes en finale de l’Est contre les Argonauts samedi à Toronto avait de quoi remplir les joueurs de fierté, eux qui étaient considérés comme de grands négligés en vue du duel.

«Je ne pourrais être plus heureux», s’est notamment exprimé le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy après le gain décisif de 38 à 17 qui envoie les Alouettes en finale de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg.

• À lire aussi: Les Alouettes s’envolent vers la finale de la Coupe Grey

• À VOIR: Des célébrations spectaculaires pour les Alouettes

«Durant toute la semaine, on a entendu plein de choses sur Toronto, mais on savait que si on jouait à la hauteur de notre potentiel, on était une meilleure équipe [que les Argonauts]», a lancé, pour sa part, le secondeur intérieur Darnell Sankey.

Motivés par les pronostics

Quant au quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo, il notait que la formation montréalaise a été négligée depuis le début de la saison par de nombreux observateurs de la Ligue canadienne de football.

«Vous nous aviez tous placés au dernier rang, ça nous a tous motivés et rapprochés, a-t-il indiqué. Notre séquence actuelle et cette performance devraient en faire réfléchir certains.»

En gagnant contre les Argonauts, les Alouettes signaient une septième victoire de suite. Après avoir remporté ses cinq derniers matchs de la saison régulière, la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas avait aussi battu les Tiger-Cats, la semaine dernière, en demi-finale de la section Est.

Pas tout le monde...

Auteur d’une fiche globale de 11-7 en saison régulière, le club montréalais avait subi ses sept défaites en autant de matchs contre le trio de tête de la LCF, soit les Argonauts, les Blue Bombers et les Lions de la Colombie-Britannique. Les Alouettes ont toutefois profité grandement de l’arrivée de Sankey un peu avant la mi-septembre.

«Tout le monde disait qu'on ne gagnerait pas ce match, mais on l'a gagné!» a conclu Dequoy, à propos de la finale de l’Est.

En guise de clin d'œil, on se permettra de préciser que Dequoy n’avait visiblement pas consulté la prédiction de l’auteur de ces lignes dans un reportage intitulé «5 raisons pour lesquelles les Alouettes peuvent battre les Argonauts en finale de l'Est».