Les grosses quilles du samedi

Ce week-end, pour mettre du soleil dans votre verre : un blanc fascinant du sud du Rhône, un autre blanc tout aussi décoiffant d’Andalousie, dans le sud de l’Espagne, on poursuit avec le litre de rouge du travailleur qui se boit comme du petit jus, et on revient dans le Rhône pour terminer avec un rouge riche et caressant par la vénérable famille Chave.

Buvez moins. Buvez mieux.

E.Guigal, Saintes Pierres de Nalys 2020, Châteauneuf-du-Pape

France, 56,75 $ - Code SAQ 15182214 – 13,5 %

La famille Guigal a repris le domaine depuis à peine quelques années (2017) et force est d’admettre que le niveau qualitatif atteint est franchement impressionnant. Il s’agit pourtant que du « second » vin blanc de ce domaine historique de Châteauneuf qui remonte au 17e siècle. Le grenache blanc domine l’assemblage qui est complété notamment par le bourboulenc (quel joli nom!), la clairette et d’autres variétés rhodaniennes. C’est léger et pourtant dense. Ample, concis et axé sur la pureté du fruit. Aucune marque boisée, pourtant la « signature » de la maison. Long, savoureux et aérien. Notes de lavande, de poire, de pêche blanche, de miel et une touche de fumée. Élégant et déjà accessible, il fera merveille avec un poisson en sauce, les fruits de mer ou un fromage.

★★★★ $$$$ 1⁄2

Alvear, 3 Miradas 2021, Montilla-Morilles

Espagne, 23,75 $ - Code SAQ 14337798 – 13,5 %

« Who the f**k is Pedro Ximenez » comme dirait feu Michel Beauchamps sur ses Gaminets sans soufre. C’est en fait une variété de raisin qui sert à élaborer les fameux xérès et autres magnifiques vins oxydatifs d’Andalousie. Cette cuvée affiche d’ailleurs des notes oxydatives auxquelles s’ajoutent le melon, la pomme, les coquillages et le jasmin. C’est ample, très sec, frais et immensément salivant par ses amers en finale. Pour sortir des sentiers battus et pour magnifier quelques huîtres, il n’y a rien de mieux!

★★★ $$ 1⁄2

Parajes del Valle, La Colina Litrona 2022

Espagne, 22,30 $ (1 L) – Code SAQ 15046976 – 12,5 % - Bio

Du petit jus. Rien de compliqué. Du bobal, cépage surtout planté dans le sud de l'Espagne, et de la monastrell, variété qu’on connaît sous le nom de mourvèdre en France, les deux à parts égales. Une robe qui fait plutôt penser à un vin rosé. Un nez simple de fraise et de réglisse. C’est léger, bien sec avec ce qu’il faut de fraîcheur. Le bon plan pour les Fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas. À servir bien frais.

★★1⁄2 $$

J.L. Chave Sélection, Mon Cœur 2021, Côtes du Rhône

France, 25,30 $ - Code SAQ 10330433 – 14,5 %

À Mauves, les Chave sont vignerons de père en fils depuis 1481. Les vins de la maison familiale brillent au firmament des plus grands vins de la planète. Rien de moins. À défaut de pouvoir mettre la main sur la production du domaine, les amateurs peuvent se tourner vers les vins issus de l’activité de négoce. Et ils ne seront pas déçus. La cuvée « Mon Cœur » en est le parfait exemple. Un assemblage de grenache et syrah complété par le mourvèdre et le carignan. C’est riche, puissant, caressant, tout en montrant une impressionnante buvabilité. Flaveurs complexes d’encre, de prune, de violette, de cerise, de poivre et de thym. À son mieux à table avec l’agneau ou les viandes de gibier.

★★★ $$ 1⁄2