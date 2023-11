Lettre à tous les «découragés»

Du local au global, le vent souffle contre les pacifistes, les écologistes et les humanistes. Contre tous les humains qui croient en la beauté du monde et œuvrent à la garder vivante.

Quand on voit que la haine tue un enfant toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza et que la violence se répand un peu partout dans le monde.

Quand on lit les derniers rapports sur l’état de l’environnement et que l’on voit les gouvernements manquer d’ambition en matière de réglementation contre les pollueurs, et qu’ils sous-financent des solutions aussi indéniablement efficaces que le transport collectif.

Quand on voit les banques alimentaires qui ne suffisent plus à la demande, la crise du logement qui pousse toujours plus de monde vers l’itinérance, sans parler du manque de soutien accordé aux personnes qui prennent soin de nous tous.

Il y a de quoi être découragé! C’est d’ailleurs mon cas.

Espoir lucide

Cette lettre, je l’écris donc aussi pour moi, afin de résister au sentiment d’impuissance qui m’envahit. Je sais que si je le laisse faire, ce sera le repli.

Le confort et l’indifférence sont tentants. Mais ne pas agir, c’est consentir à un monde qui peut aller encore plus mal.

Chacun de nous a un rôle à jouer. En premier lieu, les privilégiés de ce monde qui disposent de leviers plus puissants que les autres et qui n’ont pas à lutter pour leur survie.

Choisir

J’écris cette lettre pour qu’ensemble on se rappelle que les luttes que l’on gagne sont celles que l’on n’abandonne pas.

Même si on a l’impression que nos gestes sont des gouttes d’eau dans l’océan, rappelons-nous que sans goutte d’eau, l’océan serait sec. Et que parfois, il n’en faut qu’une de plus pour atteindre le point de bascule.

On n’arrête pas de dire qu’il faut changer le monde. Mais on ne réalise pas toujours que le monde, c’est chacun de nous.

Ainsi, la société change parce que les individus changent, et les individus changent parce que la société change.

Point de bascule

Nous vivons à une époque de tous les possibles. Les meilleurs comme les pires.

C’est vrai pour l’environnement, mais aussi pour la justice sociale et l’état de la démocratie ici et dans le monde. Sans parler des effets potentiellement miraculeux, ou désastreux, de l’intelligence artificielle.

L’histoire nous apprend que la mobilisation citoyenne est au cœur de grands progrès sociétaux. Nous sommes à l’heure des choix. Ne rien faire en est aussi un.

À quoi ressemblerait notre monde si personne ne s’était mobilisé pour mettre fin à l’esclavage, abolir l’apartheid et défendre le droit à l’égalité des femmes?

Même chose pour les droits des travailleurs et travailleuses? Ce que les syndicats font encore maintenant.

N’est-il pas temps de faire renaître les grandes mobilisations pour la paix, la justice sociale et environnementale autant que pour la défense des droits de la personne? Toutes ces luttes sont interreliées.

Comme l’écrivait Bertolt Brecht: «Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.»

Que choisirons-nous pour nos enfants et ceux qui suivront?