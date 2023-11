Looks automnaux pour Charlize Theron, Jacob Elordi et Lily James

Ces derniers jours, les stars sont officiellement passées en mode automnal dans leurs choix de looks. Les pièces en laine dressent le tableau des silhouettes marquantes de la semaine dernière. Les hommes ont prouvé par leurs agencements la polyvalence du cardigan. Les actrices ont opté pour des lainages chinés et des tweeds taillés en robes et en tailleurs.

Quelques manteaux ont aussi volé la vedette de certaines tenues, car ils étaient la pièce phare du look. Oubliez les classiques, alors que les couleurs, les motifs, les blocs de couleurs et les coupes peignoir sont à retenir.

CHARLIZE THERON

Cette silhouette Bottega Veneta est parfaite pour une journée au travail qui se termine en 5 à 7. Charlize Theron a coordonné son tailleur-jupe chiné à un chandail ivoire à col cheminée et une montre Breitling avec aux pieds des chaussettes diaphanes et des mules dorées. Retenez les manches retroussées pour une allure désinvolte ainsi que la touche de brillance !

Photo Mike Vitelli/BFA.com/Shutterstock

LILY JAMES ET PALOMA FAITH

Les silhouettes rétro ont fait craquer Lily James (à gauche) et Paloma Faith. La designer néo-zélandaise basée à Londres Emilia Wickstead a travaillé une laine de tailleur grise pour en faire une robe nouée élégante. En agençant sa tenue à des salomés en cuir verni, l’actrice Lily James abonde dans la direction stylistique de la créatrice. Reconnue pour ses looks colorés et flamboyants aux influences des années 1940 et 1950, Paloma Faith a respecté son esthétisme habituel, mais avec une certaine retenue. Cette robe Shushu/Tong, dont la chemise à jabot est incorporée, peut vous inspirer à glisser à votre tour une chemise sous une robe en laine.

Photos Hoda Davaine/Dave Benett/Getty Images et fournie par Neil Mockford/GC Images

DEEPIKA PADUKONE

L’actrice Deepika Padukone a choisi une robe en tweed de Louis Vuitton dont la taille était marquée d’une ceinture à double tour en cuir gris. Des bottes hautes et des bijoux en diamants complétaient son look.

Photo AFP

NOAH SCHNAPP, JACOB ELORDI ET CHAN WILLIAMS

Les comédiens Noah Schnapp (photo du haut), Jacob Elordi (en bas à gauche) et Chan Williams ont adopté le courant du cardigan. Alors qu’Elordi y est allé d’une approche décontractée en agençant son chandail jaune Prada à une camisole et un jean, Williams a préféré l’approche plus chic d’un t-shirt noir et d’un pantalon à pinces en cuir. Dans la publicité Ami Paris, Schnapp a coordonné son cardigan duveteux à une chemise blanche.

Photos fournies par Ami Paris, Weiss Eubanks/NBCUniversal et Chanel

QUESTLOVE ET GONG JUN

Cet hiver, optez pour un manteau qui a de la personnalité. Le musicien Questlove (à gauche) a craqué pour cette pièce Kiko Kostadnov en blocs de couleurs juxtaposant le noir et l’orange. Alors que l’acteur chinois Gong Jun a dynamisé un look noir d’un paletot lilas, une silhouette issue de la collection Maison Margiela.

Photos Getty Images

TREVOR NOAH

Le kaki s’immisce dans plusieurs collections et Trevor Noah en a pris note, oubliant la chemise noire ou blanche et personnalisant son look d’un mouchoir à pois.

Photo AFP

MASSIMILIANO CAIAZZO

C’est la saison des lainages et l’acteur italien Massimiliano Caiazzo a choisi un gilet de Fendi qui donne l’impression d’une superposition de deux chandails. Le look est à la fois classique et original. Notez l’agencement du gris, du marron et du noir.

Photo Getty Images

ANOK YAI

Anok Yai, l’une des mannequins les plus recherchées en ce moment, s’est composé un look athlético-grunge avec des pièces de Fear of God. Perchée sur des talons hauts, elle a agencé un pantalon de jogging en cuir, à une camisole et un manteau en fausse fourrure.

Photo AFP

Look de la semaine

IDINA MENZEL

Récemment, l’équipe de la comédie musicale Wicked a organisé une fête pour célébrer les 20 ans du spectacle sur Broadway à New York. La chanteuse Idina Menzel, qui incarne le rôle principal d’Elphaba, a passé la soirée lovée dans un long manteau à carreaux Azzi & Osta décoré d’une ceinture rose gomme et de deux broches en diamants. Pourquoi opter pour une pièce sobre lorsque vous avez l’audace d’assumer un manteau original ?