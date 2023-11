Nouvel album de Pierre-Hervé Goulet: «Je ne fais pas des chansons engagées, mais le français, c’est le sujet qui me tient le plus à cœur»

Pierre-Hervé Goulet avait 10 ans quand il a écrit sa première chanson. Ça parlait d’un petit cheval qui galopait sur la plage de l’amitié. «J’ai commencé à écrire avant de m’intéresser à la lecture, c’était une pulsion de m’exprimer. »

Les sujets se sont approfondis, mais plus de deux décennies plus tard, l’auteur-compositeur-interprète beauceron n’a pas perdu cette pulsion de s’exprimer et de créer.

Dopamine, le quatrième album qu’il propose au monde, met encore en lumière son amour de l’écriture. Dans un enrobage musical folk-pop à la fois simple et accrocheur, Pierre-Hervé Goulet déploie une plume agile mise au service de ce qui est son moteur artistique: créer des chansons.

«Sur l’album d’avant [le plus pop Le jeu des lumières], j’étais plutôt dans une quête identitaire tandis que là, j’ai eu le goût de reconnecter avec la genèse des premières chansons. Faire des chansons, juste parce que ça me rend heureux, parce que ça me génère de la dopamine, tu sais, du plaisir.»

Un gars créatif

Même s’il n’est pas une vedette adulée qu’on voit défiler sur les tapis rouges et qu’on entend tous les jours à la radio, Pierre-Hervé Goulet arrive à faire assez de sous pour ne vivre que de la musique.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Cela a certainement un lien avec sa créativité tous azimuts. En 2017, à ses débuts, il offrait la livraison à domicile de son album, une démarche qui lui a permis d’en vendre plusieurs centaines et de gagner des adeptes dans plusieurs villes du Québec.

Depuis, il a commencé à donner des conférences dans les écoles, a fait partie de l’éphémère boys band Les Maryann et a lancé une chaîne YouTube où il enseigne l’ABC de la composition d’une chanson.

«Le goût d’enseigner, dit-il, c’est une façon de concrétiser les bases dans ma tête et sentir que je partage quelque chose parce que des gens ont partagé avec moi. Un processus créatif, c’est collectif et si ce mouvement stagne, ça s’arrête. C’est pour ça que je mets du charbon dans le feu avec de nouvelles affaires. Je sais qu’à l’autre bout, il va y avoir l’étincelle pour d’autres choses.»

Amoureux du français

En entrevue, Pierre-Hervé Goulet confirme ce qui saute aux oreilles à l’écoute de ses chansons. Il est un amoureux de la langue française. «Je ne fais pas des chansons engagées, mais le français, c’est le sujet qui me tient le plus à cœur», dit celui qu’on a comparé aussi bien à Georges Brassens qu’à Daniel Bélanger.

«Pour moi, une langue, c’est l’identité», glisse celui à qui il n’est jamais venu à l’esprit de faire de la musique en anglais.

«À huit ans, j’écoutais Plume Latraverse, Robert Charlebois. Début de l’adolescence, c’était Les Cowboys Fringants, ensuite Brassens et la chanson française sont arrivés. C’est ça que j’ai écouté, alors que quand tu n’écoutes que de la musique en anglais, probablement que ça programme quelque chose.»