Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 12 novembre qui valent le détour.

Soccer: Manchester City c. Chelsea

AFP

Après un début de saison franchement compliqué, les choses vont un peu mieux pour Chelsea. Certains citeront leur victoire de 4 à 1 face à Tottenham en exemple, mais il ne faut pas oublier que les «Spurs» ont été réduits à neuf joueurs. Quant à Manchester City, tout roule, comme dirait l’autre. Les hommes de Pep Guardiola sont premiers en Premier League, et ils sont évidemment favoris dans ce duel. Il faut remonter au 29 mai 2021 pour voir les Londoniens s’imposer face aux Mancuniens. Au vu du contexte actuel et de la forme des deux clubs, cette série sans victoire de Chelsea contre les «Citizens» devrait se prolonger.

Prédiction: Victoire Manchester City – 1,73

Hockey: Sharks de San Jose c. Ducks d’Anaheim

Getty Images via AFP

Les Sharks ont enfin remporté un match et ont même enchaîné un deuxième gain de suite en l’emportant sur les Oilers d’Edmonton jeudi soir. Leur courte séquence de victoires s’est cependant terminée vendredi parce qu’ils se sont inclinés 5 à 0 face aux Golden Knights de Vegas. Quant aux Ducks, ils sont franchement surprenants cette saison, et l’infusion de plusieurs jeunes joueurs, dont Leo Carlsson, leur fait visiblement du bien. Il a d’ailleurs inscrit un tour du chapeau lors du dernier match des siens. Les Ducks sont largement favoris et le talent de ces derniers devrait les aider à venir à bout de leurs rivaux du jour.

Prédiction: Victoire des Ducks d’Anaheim en temps réglementaire – 1,77

Hockey: Blackhawks de Chicago c. Panthers de la Floride

Getty Images via AFP

Les buts sont le nerf de la guerre pour les deux formations depuis le lancement du calendrier régulier. La preuve: les quatre derniers matchs des Panthers ont vu au moins sept rondelles être envoyées dans le fond des buts, tandis que six filets ou plus ont été inscrits lors des cinq plus récentes joutes des Blackhawks. Les gardiens ne sont pas le point fort des deux côtés, ce qui pourrait faire le bonheur des attaquants des deux organisations. Attendons-nous donc à voir la lumière rouge scintiller à plusieurs reprises dans cette partie.

Résultat: Plus de 6,5 buts – 1,83