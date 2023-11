Payer pour être protégé à l’ère des fraudes en ligne

Les Québécois sont de plus en plus obligés de payer eux-mêmes afin de se protéger des arnaques et des fraudes dans leur compte en banque.

Prenez l’exemple du programme Sécurizone de la Banque Nationale. Pour 5,95$ par mois, les clients peuvent obtenir du «service-conseil par téléphone en prévention du vol et de la fraude d’identité».

Le forfait mensuel inclut aussi de «l’aide en cas de perte ou vol de portefeuille».

«C’est ridicule. Ils sont rendus à te faire payer pour un service qu’ils sont censés offrir», s’indigne Simon Marchand, expert en fraudes.

Mais l’entreprise la plus épouvantable, dit-il, est Equifax, qui «a perdu les données de beaucoup de Nord-Américains en raison d’une fuite massive en 2019».

La BNC offre d’ailleurs deux autres forfaits Sécurizone: celui à 9,95$ par mois est un partenariat avec... Equifax. L’autre coûte 17,95$ par mois et promet aux clients un «maximum d’outils et de services pour prendre vos précautions face au vol et à la fraude d’identité».

« C’est comme si tu payais 5,95 $ par mois pour que les coussins gonflables fonctionnent sur ta nouvelle voiture », illustre M. Marchand.

«Nous sommes le produit»

À la BNC, on explique que le programme Sécurizone n’est pas un service de protection ou d'assurance, mais bien un service d'assistance complémentaire.

«Le programme offre des outils et services de prévention, d'atténuation et de soutien face au vol d'identité», indique un porte-parole.

Pourtant, aucune autre banque canadienne ne fait payer ses clients pour ce type de service.

«Même la Banque Royale n’essaye pas d’exploiter la peur des gens comme ça», lance Simon Marchand.

La RBC est la plus importante banque du Canada avec une capitalisation de 163 milliards de dollars.

Chez Desjardins, la protection contre la fraude et le vol d’identité est offerte gratuitement à tous les membres depuis la révélation, en juin 2019, d’une fuite de données majeure.

C’est la moindre des choses qu’un tel service soit gratuit, estime l’expert en fraudes.

Car qui se cache derrière? Equifax, bien sûr, une entreprise connue pour ses lacunes en matière de cybersécurité dont le modèle d’affaires «est basé sur la construction de dossiers sur virtuellement tout le monde sans leur consentement explicite».

Equifax demande 24,95$ par mois aux Québécois pour son service de protection contre le vol d'identité.

«Il est plus que douteux qu’ils demandent en plus de payer pour que cette information ne soit pas utilisée à mauvais escient», dit-il.

Equifax ne contribuerait pas à réduire les problèmes de vols d’identité, mais «ne fait que créer des services payants pour les individus».

«On est le produit ET le client, maintenant», explique Simon Marchand.

