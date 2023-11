Projet Polytechnique: mieux comprendre la tragédie du 6 décembre

Infiltration et maniement d’armes, les deux créateurs de Projet Polytechnique n’ont reculé devant rien pour mieux comprendre cette tragédie qui a coûté la vie à 14 femmes le 6 décembre 1989 à Montréal.

Marie‐Joanne Boucher et Jean‐Marc Dalphond présentent en novembre au TNM le fruit de leur travail qui a commencé en 2018.

Pour cette pièce documentaire, ils ont notamment rencontré la militante féministe Léa Clermont‐Dion, un masculiniste, ainsi que l’ex-chef de police Jacques Duchesneau, afin de transmettre au public leurs points de vue sur cette tuerie.

« Avant d’interviewer un porte-parole du lobby des armes à feu, j’ai fait mon cours de maniement d’armes et je suis allée tirer avec un fusil semi-automatique AR-15 et des carabines de différents calibres. J’ai tout étudié. Je voulais être bien préparée », explique Marie‐Joanne Boucher en entrevue.

La comédienne s’est ainsi investie corps et âme dans cette aventure qui a commencé lorsqu’elle a constaté qu’une publication de Jean‐Marc Dalphond commémorant les victimes avait provoqué une marée de commentaires haineux sur le web.

Scandalisée, elle a convaincu son collègue, dont la cousine a été tuée lors de ce massacre, de monter un spectacle pour comprendre cette hargne.

« On est donc allés à la rencontre d’un monstre en infiltrant sur le web un groupe d’incels, mentionne-t-elle. On s’est rendu compte qu’il y a une communauté d’hommes sur internet qui vénère Marc Lépine. C’est exponentiel. On a trop laissé de place à cette merde-là. » Marie‐Joanne Boucher déplore que plus de 30 ans plus tard, les armes d’assaut ne soient pas mieux contrôlées.

Elle regrette aussi la « dérive complète » des débats sur les médias sociaux et le mal de vivre de nombreux hommes.

Absence d’interactions

« Les incels ne vont pas bien, affirme-t-elle. Ils sont ostracisés. Ce sont des loups solitaires. Si ton ado passe sa vie dans sa chambre, il y a un problème. »

Selon la comédienne, cette dérive est en partie nourrie par le manque de communication entre les différentes communautés. « On ne se parle plus, on ne se voit plus et on ne s’écoute plus », croit-elle.

« On aurait pu faire un spectacle juste sur les armes, un autre seulement sur les réseaux sociaux et un sur la violence envers les femmes, dit l’actrice. C’est une hydre à plusieurs têtes. »

Marie‐Joanne Boucher est également sidérée par la méconnaissance concernant cet événement tragique.

« Ceux qui étudient à Poly ne comprennent même pas pourquoi il n’y a pas d’école le 6 décembre. »

Projet Polytechnique est présentée du 14 novembre au 13 décembre au Théâtre du Nouveau Monde.