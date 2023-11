Retour dans l'univers de Hunger Games

Dans l'antépisode Hunger Games: La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Tom Blyth, Rachel Zegler, Jason Schwartzman, Hunter Schafer, Peter Dinklage et Viola Davis donnent vie à la jeunesse de Coriolanus Snow.

Forts des 2,96 milliards $ US engrangés par la quadrilogie cinématographique, les studios et le réalisateur Francis Lawrence récidivent. Cette fois-ci, c’est l’antépisode La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins et paru en 2020, qui sert de point de départ au film.

PHOTO FOURNIE PAR MURRAY CLOSE / LIONSGATE

L’action se déroule 64 ans avant les événements du premier long métrage des Hunger Games. Coriolanus Snow (Tom Blyth), 18 ans, devient le mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), le tribut du District 12 pour ces 10es Hunger Games. Le jeune Snow ne rêve que de rentrer à l’Université et, pour cela, il faut absolument que Lucy Gray remporte les Hunger Games.

Un monde réel...

Filmé en Pologne et à Berlin l’an dernier, le long métrage plonge les amateurs dans le Capitole d’après-guerre. «Berlin s’est imposée immédiatement en raison de ses éléments architecturaux», a indiqué le cinéaste Francis Lawrence, lors d’une conférence de presse tenue dans la ville allemande au début du mois. «Nous avions d’ailleurs tourné ici quelques scènes de la saga originale», a-t-il rappelé.

PHOTO FOURNIE PAR MURRAY CLOSE / LIONSGATE

Les décors du Capitole, de l’arène des Hunger Games ou encore de l’appartement des Snow, famille devenue pauvre pendant la guerre, sont impressionnants.

«Nous n’avons pas beaucoup utilisé les écrans verts», a souligné Uli Hanisch, le chef décorateur de Hunger Games: La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. «Francis et moi avons décidé, dès le départ, d’utiliser des lieux réels parce que cela ancre l’univers dans la réalité. Nous avons trouvé le lieu parfait pour l’arène en Pologne. L’unique lieu que nous avons entièrement construit sur un plateau de tournage a été l’appartement des Snow parce que nous voulions lui donner un aspect très particulier ainsi qu’une forme unique. Évidemment, les bâtiments et plusieurs autres détails visuels comme des statues gigantesques ont ensuite été ajoutés par le département des effets spéciaux.»

PHOTO FOURNIE PAR MURRAY CLOSE / LIONSGATE

«J’avais tenu pour acquis, ajoute Tom Blyth, que je tournerais principalement devant des écrans verts et que ce serait un tournage très technique. Mais les plateaux créés par Uli étaient tellement réels qu’on avait l’impression d’être au Capitole!»

C’est un hasard si Tom Blyth a été choisi pour incarner le jeune Coriolanus Snow, rôle tenu par Donald Sutherland dans la saga précédente, ainsi que l’a détaillé Francis Lawrence.

«J’ai appelé Rachel dès que nous avons amorcé le projet, elle était mon premier choix pour le rôle de Lucy Gray. Nous nous sommes rencontrés et, alors que ce genre de réunion dure habituellement une heure, nous avons passé quatre heures à discuter du livre, des personnages, des chansons. Et des larmes ont même été versées.»

PHOTO FOURNIE PAR MURRAY CLOSE / LIONSGATE

«Tom, c’est une tout autre histoire. Nous avons fait passer des auditions à un nombre incalculable d’acteurs et il est vraiment tombé du ciel. J’étais dans un train quand j’ai vu la vidéo de son audition. Il a de grands yeux bleus, ce qui est un rappel de Donald Sutherland, et je pouvais voir une ressemblance entre les deux. Tom est un excellent acteur qui a fait Julliard [une école d’art dramatique extrêmement prestigieuse, NDLR] et nous savions qu’il rendrait parfaitement le cheminement émotif du personnage.»

Hunger Games: La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur arrive dans les salles de cinéma dès le 17 novembre.